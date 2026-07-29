DIESES Dosen-Essen ist viel gesünder als sein Ruf

Viele haben sie nur als Notfallvorrat im Küchenschrank stehen. Dabei sind Sardinen, Makrele, Lachs oder Thunfisch aus der Dose wahre Nährstoffpakete. Ernährungsexperten sagen sogar: Dosenfisch gehört zu den gesündesten Lebensmitteln im Supermarkt.

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Wer glaubt, nur frischer Fisch sei gesund, liegt falsch. Zwar gehen beim Konservieren einige hitzeempfindliche Vitamine verloren, die wichtigsten Nährstoffe bleiben jedoch erhalten. Hochwertiges Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren sowie Mineralstoffe wie Selen und Kalzium sind auch in der Dose reichlich vorhanden. Damit ist Dosenfisch eine unkomplizierte Möglichkeit, den Körper mit wertvollen Nährstoffen zu versorgen.

Sardinen gelten als echter Geheimtipp

Besonders Sardinen schneiden bei Ernährungsexperten hervorragend ab. Sie liefern viel Omega-3, Vitamin D und – dank der weichen, mitgegessenen Gräten – auch reichlich Kalzium. Ebenfalls empfehlenswert sind Makrele und Lachs. Thunfisch punktet mit viel Eiweiß, sollte wegen seines höheren Quecksilbergehalts allerdings nicht täglich auf dem Speiseplan stehen.

Darum lohnt sich der Griff zur Dose

© Getty Images

Fischkonserven sind nicht nur gesund, sondern auch praktisch. Sie sind lange haltbar, preiswert und sofort verzehrfertig. Ob im Salat, auf Brot, zu Pasta oder als schneller Snack – sie liefern ohne großen Aufwand wertvolle Proteine und gesunde Fette. Ernährungsrichtlinien empfehlen mindestens zwei Fischmahlzeiten pro Woche, davon möglichst eine Portion fettreichen Fisch wie Sardinen oder Makrele.

Darauf sollten Sie beim Einkauf achten

Ein Blick auf die Zutatenliste lohnt sich trotzdem. Manche Produkte enthalten viel Salz oder sind in stark gewürzten Ölen eingelegt. Wer häufiger Dosenfisch isst, greift am besten zu Varianten mit wenig Natrium und bevorzugt kleinere Fischarten wie Sardinen oder Makrelen. Schwangere, Stillende und kleine Kinder sollten Fischsorten mit höherem Quecksilbergehalt – etwa Thunfisch – nur eingeschränkt verzehren.