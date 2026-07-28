Gerda Rogers
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.07.2028
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Lassen Sie sich doch einfach überrumpeln! Es wird sicher erfrischend.
- Beruf: Vorgefasste Pläne loslassen, neue Aufgaben könnten dringlicher sein!
- Fitness: Spaß mit FreundInnen zu haben ist heute ein idealer Energiespender.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Gehen Sie mit unvorhergesehenen Veränderungen gelassener um!
- Beruf: Reagieren Sie auf Pannen und andere Ärgernisse verständnisvoll!
- Fitness: Lassen Sie sich nicht stressen, cool bleiben, kooperativ handeln!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Unterhaltsame Abwechslung ist gefragt. Da kommen Liebe und Freude auf.
- Beruf: Idealer Tag, für neue Kontakte und Kooperationen. Fühler ausstrecken!
- Fitness: Sie sind ziemlich flott unterwegs. Toben Sie sich auch sportlich aus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Überraschen Sie Ihr Herzblatt, punkten Sie mit unerwarteter Freude!
- Beruf: Plötzliche Änderungen? Genau hinschauen, statt voreilig zu reagieren!
- Fitness: Lassen Sie sich mehr Optionen offen! Einengung tut heute nicht gut.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Einfach gelassen und humorvoll! Sich aufzuregen zahlt sich nicht aus.
- Beruf: Lassen Sie innere Widerstände los, nehmen Sie Kooperationsangebote an!
- Fitness: Herz und Kreislauf schonen! Ärgernisse möglichst souverän übergehen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Mitspielen, statt über ungewöhnliche Wünsche die Nase zu rümpfen!
- Beruf: Einfach mal flexibel reagieren, das ist produktiver als Rechthaberei!
- Fitness: Vergessen Sie Ihre Pläne und lassen Sie alles möglichst locker laufen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Wieder mehr Lebensfreude genießen! Ein guter Tag, um schön auszugehen.
- Beruf: Heute kommt man Ihnen eher entgegen. Sagen Sie, was Sie sich wünschen!
- Fitness: Ein neues Motivationshoch. Was immer Sie vorhaben, wird gut gelingen.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Handeln Sie sich keinen Frust ein, halten Sie lieber mehr Abstand!
- Beruf: Fühlen Sie sich provoziert? Bleiben Sie cool, reagieren Sie tolerant!
- Fitness: Gelassenheit ist heute die richtige Haltung. Einfach tief durchatmen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Sie dürfen ruhig etwas offensiver werden. Sorgen Sie für Unterhaltung!
- Beruf: Werden Sie finanziell nicht leichtsinnig, rechnen Sie nochmals nach!
- Fitness: Abwechslung und Zerstreuung tun heute sicher gut. Aber mit Augenmaß!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: Sie dürfen sich ruhig trauen, auch einmal etwas Ungewöhnliches zu tun!
- Beruf: Weichen Sie von Ihrem üblichen Schema ab, seien Sie offen für Neues!
- Fitness: Lieber nicht zu zielstrebig! Flexibel kommen Sie besser durch den Tag.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Solange der Verstand mitspielt, dürfen Sie Chancen am Schopf packen.
- Beruf: Nutzen Sie die Gelegenheit, um andere für Ihre Vorhaben zu gewinnen!
- Fitness: Wieder mal Lust auf Sport? In netter Gesellschaft macht es mehr Spaß.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Nur Stimmungskiller sind nicht willkommen. Also unbeschwert mitmachen!
- Beruf: Kein Tag für monotone Aufgaben. Verschaffen Sie sich mehr Abwechslung!
- Fitness: Lachen ist heute die beste Medizin. Humor kann alle Hürden überwinden.
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