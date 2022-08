Wolfgang Amadeus Mozart war ein Eis-Fan

Ein Brief aus dem Jahre 1778 beweist, dass auch Wolfgang Amadeus Mozart im Sommer gerne Eis schleckte.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) gilt noch heute als Superstar und ist wohl weltweit der bekannteste Österreicher aller Zeiten.

Dass der junge Musiker aus Salzburg ein Genussmensch war, ist bereits bekannt. Doch ein Brief aus dem Jahre 1778 aus dem Besitz der Stiftung Mozarteum beweist nun, dass Mozart auch ein Eis-Fan der ersten Stunde war und sich gerne in Paris "ein guts Gefrornes" gönnte.

Jetzt ehrt der Eis-Klassiker Magnum den großen Meister und Eis-Liebhaber mit einem neuen Musik-Video.

Mit dem Remix-Video will Magnum dem Komponisten Mozart Tribut zollen und ihn gleichzeitig für eine neue, jüngere Zuhörerschaft zugänglicher machen. Anlass ist der diesjährige Launch der „Magnum Remix“-Kollektion, einer Neuinterpretation von zwei beliebten Magnum-Klassikern.

Die Premiere fand am vergangenen Freitag im Geburtshaus des Komponisten in Salzburg statt. Besuchern steht bist zum 11. September eine Sonderausstellung offen, in der neben dem „Mozart by Magnum“-Clip zum ersten Mal auch der Brief von 1778 aus dem Besitz der Stiftung Mozarteum präsentiert wird.