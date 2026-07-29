Rekordflug: Airbus ist mehr als 24 Stunden in der Luft

Die Maschine flog Non-Stop von Australien nach Frankreich.

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Ein Airbus A350 hat einen neuen Meilenstein in der Luftfahrt gesetzt. Das speziell für Ultralangstrecken umgerüstete Flugzeug absolvierte einen mehr als 24 Stunden dauernden Nonstop-Flug von Melbourne nach Toulouse. Nach 24 Stunden und 24 Minuten landete die Maschine in Südfrankreich und hatte dabei rund 23.076 Kilometer ohne Zwischenstopp zurückgelegt.

epa13129527 Qantas staff members take a selfie with an Airbus A350-1000ULR, developed for Qantas' Project Sunrise, during a media tour for an announcement by Australia's flag carrier airline Qantas, at Melbourne International Airport, in Melbourne, Australia, 24 July 2026. Airbus engineered the custom A350-1000ULR to power Qantas' Project Sunrise, enabling nonstop, 22-hour flights connecting Australia's east coast directly to cities such as London and New York. EPA/JAMES ROSS NO ARCHIVING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT © EPA

Der Rekordflug diente als wichtiger Test für das ambitionierte "Project Sunrise" der australischen Fluggesellschaft Qantas. Ab 2027 sollen erstmals Linienflüge von Sydney nach London und später auch nach New York ohne Zwischenlandung möglich werden. Dafür bestellt die Airline eigens entwickelte Airbus A350-1000ULR, die dank eines zusätzlichen Treibstofftanks besonders große Reichweiten schaffen.

Während des Testflugs überprüften Ingenieure unter anderem den Zusatztank, die Belüftung und den Geräuschkomfort in der Kabine. Bislang hält Singapore Airlines mit der Verbindung zwischen Singapur und New York den Rekord für den längsten regulären Passagierflug. Die geplanten Qantas-Routen würden diese Distanz künftig deutlich übertreffen.