Spektakulärer Brand im Gardaland

Großer Schreck für Besucher des Gardaland am Gardasee: Im größten Freizeitpark Italiens ist am Dienstag im Themenbereich "Wild West" ein Feuer ausgebrochen.

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Eine hölzerne Turmkonstruktion stand plötzlich in Flammen, dichte schwarze Rauchschwaden waren weithin sichtbar.

Mitarbeiter des Parks reagierten umgehend und leiteten gemeinsam mit der Feuerwehr die Löscharbeiten ein. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

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Aus Sicherheitsgründen wurden die Achterbahn "Raptor" sowie der betroffene Bereich vorübergehend geräumt. Die übrigen Attraktionen des Freizeitparks blieben jedoch geöffnet, sodass der Betrieb größtenteils normal weiterlaufen konnte.

Größter Park Italiens

Wie der italienische Sender RAI berichtet, könnte ein Funke aus einer Kulissenkonstruktion den Brand ausgelöst haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht, die genaue Ursache wird noch untersucht.

Das Gardaland in Castelnuovo del Garda wurde 1975 eröffnet und zählt mit rund drei Millionen Besuchern pro Jahr zu den beliebtesten Freizeitparks Europas. Nach dem Vorfall wird nun geprüft, ob an der betroffenen Attraktion Schäden entstanden sind und wann der abgesperrte Bereich wieder freigegeben werden kann.