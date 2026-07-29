Eistest in OÖ: 51 Proben einwandfrei

Es ist Hochsaison im Eissalon, auch die oö. Lebensmittelaufsicht hat den Eisdielen einen Besuch abgestattet.

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Die Ergebnisse zeigen: Die meisten Betriebe in Oberösterreich arbeiten vorbildlich. Von 67 Proben aus 37 Betrieben waren 51 einwandfrei. Das wichtigste Ergebnis vorab: Im Gegensatz zum Vorjahr war dieses Mal keine einzige Probe so schlecht, dass sie für den menschlichen Verzehr ungeeignet war.



"Wir wollen, dass die Menschen in Oberösterreich ihr Eis ganz unbeschwert genießen können. Deshalb prüfen wir nicht erst, wenn etwas passiert, sondern wir schauen von Anfang an ganz genau hin“, sagt Konsumentenschutzlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Trotz der guten Gesamtlage gab es bei 16 Proben aus zehn Betrieben Probleme. Oft sei die Ursache laut Kaineder simpel: Wer nach der Reinigung die Geräte nicht gründlich mit Wasser nachspüle, riskiere, dass Reste von Reinigungsmitteln im Eis landen. Das sei bei zwölf Proben der Fall gewesen.

Verbotener Farbstoff entdeckt

Auch ein verbotener Farbstoff und einige erhöhte Keimzahlen wurden entdeckt. "Dass diese Fehler auffallen, ist wichtig. Schon kleine Abweichungen zeigen, wo in einem Betrieb die Hygiene nicht perfekt läuft. So kann die Lebensmittelaufsicht sofort eingreifen, bevor es wirklich gefährlich wird", so Kaineder.