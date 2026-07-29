Tabakfabrik ist Kühl-Hotspot von Linz

In Linz werden im Gegensatz zu Wien die Bäderzeiten nicht verlängert.

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Angesichts der bevorstehenden Hitzewelle kündigte die Stadt Wien am Dienstag die Verlängerung der Öffnungszeiten in vier Freibädern bis in den Abend an. "In Linz ist es heuer nicht geplant", sagt Linz AG Pressesprecherin Susanne Gillhofer. "Die Verlängerung der Öffnungszeiten wurde in der Vergangenheit in Linz nicht so gut angenommen, die Ausdehnung in die Morgenstunden hingegen schon." Am Dienstag und Donnerstag kann man im Parkbad zusätzlich von 7 Uhr bis 9 Uhr im Sportbecken Längen ziehen. Und einen langen Hitzetag kann man in Linz am Pleschinger See, Pichlinger See und Weikerlsee ausklingen lassen.

Cooles Linz listet Abkühlorte

Mit cooleslinz.at setzt die Stadt Linz konkrete Maßnahmen zum Schutz vor Hitze. Zentrales Element ist eine Karte mit "kühlen Orten" – öffentlich zugängliche Plätze im Innen- und Außenbereich, die an heißen Tagen für Abkühlung sorgen. Der wohl coolste Ort in Linz zum Durchatmen ist die Tabakfabrik mit ihren hohen Hallen. Es werden zwei Räume für Abkühlungssuchende geöffnet: Im EssZimmer im Haus Falk stehen Wasserflaschen bereit. Die Fläche neben dem "Valie Export Center" ist ein kühler, klimatisierter Ort im ersten Stock im denkmalgeschützten Gebäude. Er ist barrierefrei mit dem Aufzug erreichbar. Überhitze finden hier einige Sitzmöbel und einen Trinkwasserspender.

Und auch das neue japanische Restaurant Miyako im Gebäude-Ensemble Quadrill ist sehr gut klimatisiert.