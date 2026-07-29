Mit Steuergeld: Karner schmiss für Ex-Minister 70er-Party

Das Innenministerium feierte den runden Geburtstag von Ernst Strasser mit einer ordentlichen Sause. Kostenpunkt: Fast 9.000 Euro Steuergeld. Karner spricht von einem "Austauschtreffen".

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Ein Zeitungsartikel über die Geburtstagsfeier des Innenministeriums für Ex-Innenminister Ernst Strasser rief die FPÖ auf den Plan. Sie wollte anschließend wissen, wie viele Personen zu der "70er-Feier", wie viel das kostete und warum die Feier nicht einfach in einem privaten Rahmen durchgeführt wurde. Eingebracht wurde die Anfrage von FPÖ-Mandatar Reinhold Maier.

Die Beantwortung durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) liegt nun vor. Das Ergebnis: Die "70er-Sause" für den früheren Innenminister - er wurde später wegen Bestechlichkeit verurteilt - schlug ordentlich zu Buche.

Innenminister Gerhard Karner. © EPA

8.230,32 Euro fielen für Catering, Personal, Equipment, Mobiliar und Dekoration an. Für 373,50 Euro gab es Torten, 100 Euro kosteten Blumensträuße und 20,95 Euro wurden für Bilderrahmen in Rechnung gestellt. Macht in Summe rund 8.700 Euro - Steuergeld.

61 Personen nahmen an Feier teil

Eingeladen wurden übrigens 77 Personen, wobei 61 letztendlich bei der Fete am 29. April im Festsaal des Ministeriums teilgenommen haben. Die Auswahl der Ehren- und Festgäste erfolgte seitens des Ressorts "dem Anlass entsprechend und gemäß protokollarischer Repräsentanz".

Unter den Gästen fanden sich unter anderem drei ehemalige Innenministerinnen bzw. Innenminister, zwei frühere Bundeskanzler, die Verteidigungsministerin, ein ehemaliger Landeshauptmann sowie mehrere aktive und im Ruhestand befindliche Führungskräfte des Innenministeriums.

Karner: "Austauschtreffen" für "Akteure"

Und warum wurde die Feier nicht einfach im privaten Rahmen abgehalten? "Es handelte sich um eine offizielle, repräsentative Veranstaltung des Bundesministeriums für Inneres im Sinne eines Austauschtreffens für ehemalige und aktive Akteure zur Würdigung des runden Geburtstages eines ehemaligen Innenministers", begründet Karner in seiner Anfragebeantwortung.

FPÖ: "Symptomatisch für die ÖVP"

FPÖ-Mandatar Maier, er brachte die Anfrage ein, äußerte via Aussendung sein Unverständnis: „Das ist wieder einmal symptomatisch für die ÖVP und diese Verlierer-Ampel. Während bei der Bevölkerung und unseren Polizisten mit dem Rotstift gewütet wird, schmeißt Karner eine Geburtstagsparty auf Steuerzahlerkosten für einen seiner ÖVP-Vorgänger im Innenministerium. Das ist ein Skandal und ein Schlag ins Gesicht aller Österreicher und ganz besonders unserer Exekutivbeamten"