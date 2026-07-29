EXKLUSIV
Um 10.30 Uhr platzt die Ruck-Bombe auf oe24.TV
Um 10.30 Uhr hören Sie auf oe24.TV heute erstmals Auszüge der Tonbandaufnahme des Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck. Besonders brisant: Wer hat die Tonbandaufnahme angefertigt?
oe24 enthüllt erstmals die Hintergründe des Polit-Thrillers dieses Sommers: Wer wirklich hinter der Intrige gegen den WKW-Präsidenten steckt, wer beim Geheimtreffen im Weinkeller dabei war und wie es abgelaufen ist. EXKLUSIV auf oe24!
Ab 10.30 Uhr als große Sondersendung mit Wolfgang Fellner auf oe24.TV und auf oe24.at.
OE24 TV Live-Stream
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