Todesdrama in Therme: Zeugen klagen an

Zeugen berichten von unfassbaren Zuständen nach der Entdeckung des Mädchens. Warum wird derzeit nur gegen den Vater aus Wien ermittelt?

Burgenland. Von offizieller Seite war nach dem Drama am Wochenende in der Sonnentherme Lutzmannsburg nur zu hören, dass nach einem Badeunfall im Wildwasserbecken (mit künstlichem Sog und Strudel, Anm.) eine 5-Jährige aus Wien untergegangen sei, die zwar reanimiert wurde, aber tags darauf im Spital verstarb. Der Bademeister habe den Notarzt verständigt, und ermittelt werde allein gegen den Vater des Kindes wegen fahrlässiger Tötung und Verletzung der Aufsichtspflicht.

»Hoffen auf bessere Geräte und Schulungen«

Vorwürfe. ÖSTERREICH fand derweil in mehreren Facebookgruppen, was wirklich passiert bzw. schief gegangen sein dürfte. So erzählt eine geschockte Frau aus Wien: „Man sah Leute, die reanimieren, über 20 Minuten Ausrufe nach einem Arzt, weinende Mitarbeiter, einen weinenden Vater mit seinem zweiten weinenden Kind.“ Und leider viele Gaffer.

Die Ersthelfer waren – nur Gäste: eine Krankenschwester aus Krems, ihr Sohn, ein Sani, sowie zwei Kolleginnen: „Ein Arzt war keiner vor Ort, als einziges Hilfsmittel stand uns ein halbautomatischer Defibrillator zur Seite. Wir haben uns bei der Reanimation abgewechselt, bis die Flugrettung da war. Ich finde es beängstigend, dass in so einer großen Therme kein Sauerstoff, kein Absauggerät usw. zur Verfügung steht.“ Und meint flehentlich: „Ich hoffe, dass der tragische Unfall die Verantwortlichen dazu bringt, geeignete Geräte vor Ort zu deponieren, um Leben zu retten, und das Badepersonal besser geschult wird, um im Ernstfall zu helfen.“

Gaffer. Eine weitere Zeugin merkt an, dass sie, ihr Mann und ihr Sohn (10) die Gaffer mit ausgebreiteten Handtüchern zurückhalten mussten. Auch hier habe kein einziger Angestellter geholfen und den Bereich abgesperrt.

ÖSTERREICH hat alle Postings an die Staatsanwaltschaft in Eisenstadt weitergeleitet. Werden die Ermittlungen jetzt ausgeweitet?

(kor, mko)