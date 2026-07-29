Einbruch ins Linzer Rathaus

Keine Beute aus der Stadtkassa.

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Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in das Neue Rathaus in Linz eingebrochen und wollten aus den Räumlichkeiten der Stadtkasse Geld und Wertgegenstände mitgehen lassen. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt und im Gebäude waren, ging jedoch der Alarm los.

Die Täter flüchteten erfolglos, bestätigte die Polizei Oberösterreich am Mittwoch einen Medienbericht. Von den Einbrechern fehlt bisher jede Spur.