Großbrand beschäftigt bundesländerübergreifend Feuerwehren

Die Brandursache ist noch unklar. Es könnte eine Staubexplosion, ausgelöst durch die Reibung der Späne, gewesen sein.

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Ein Sägewerk steht seit Dienstagnachmittag unweit der Salzburger Grenze in Lengau (Bez. Braunau) in Vollbrand. 20 Feuerwehren aus Oberösterreich und Salzburg helfen zusammen. Ihr Ziel: Das Feuer soll sich nicht aufs Nebengebäude ausbreiten.

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Braunau gegenüber salzburg24 berichtet, kämpfen mehr über 200 Einsatzkräften aus den Bezirken Braunau, Vöcklabruck und dem Flachgau gegen die Flammen. Die Löscharbeiten gestalten sich sehr schwierig. Die Hitze fordert die Mannschaften zusätzlich. Laut ersten Informationen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.