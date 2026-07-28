Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

INNVIERTEL

Großbrand beschäftigt bundesländerübergreifend Feuerwehren

Sägewerk
© Manfred Fesl
Die Brandursache ist noch unklar. Es könnte eine Staubexplosion, ausgelöst durch die Reibung der Späne, gewesen sein.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Sägewerk steht seit Dienstagnachmittag unweit der Salzburger Grenze in Lengau (Bez. Braunau) in Vollbrand. 20 Feuerwehren aus Oberösterreich und Salzburg helfen zusammen. Ihr Ziel: Das Feuer soll sich nicht aufs Nebengebäude ausbreiten.

Auch interessant

Pogacar-Edelhelfer fordert Ö-Tour-Sieger in Wels

Mehr Action, noch mehr Gefühl: "Spider-Man: Brand New Day"

Frankreich: Flammenwalze überrollt Luxusregion!

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Braunau gegenüber salzburg24 berichtet, kämpfen mehr über 200 Einsatzkräften aus den Bezirken Braunau, Vöcklabruck und dem Flachgau gegen die Flammen. Die Löscharbeiten gestalten sich sehr schwierig. Die Hitze fordert die Mannschaften zusätzlich. Laut ersten Informationen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Königin der Selbstmotivation

Treffen mit VdB: Erdogan geht auf Österreich zu

Schöttel träumt jetzt von Europa

Festwochen Open Air mit Parov Stelar & Co.

Jugendliche landeten mit Auto in Bach

Großbrand beschäftigt gundesländerübergreifend Feuerwehren

Emmys: Red Carpet im Wohnzimmer

Neues Strandbad am Attersee im Probebetrieb

Steve Jobs hasste iPod Musik

Google: Zweite Ausbaustufe eingereicht