Pogacar-Edelhelfer fordert Ö-Tour-Sieger in Wels

Wels wird am Mittwoch erneut zum Nabel des österreichischen Radsports. Beim traditionsreichen Innenstadtkriterium wartet ein hochkarätig besetztes Starterfeld auf die Fans.

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Drei Tage nach dem Tour-de-France-Finale legt Felix Großschartner am Mittwoch beim Welser Innenstadtkriterium los. Dabei fordert der UAE-Profi und Edelhelfer von Tour-Rekord-Dominator Tadej Pogacar u. a. Vorjahrssieger Gregor Mühlberger (Decathlon), der zuletzt als Sieger der Tour of Austria für Furore gesorgt hat.

"Ich freu mich schon auf die super Stimmung in Wels", so Lokalmatador Großschartner, der aus dem nur wenige Kilometer entfernten Marchtrenk kommt. Über 10.000 Fans werden am Mittwoch (Start um 19, Damen-GP ab 18 Uhr/ORF Sport+ live) den 800-Meter-Rundkurs in der Welser Innenstadt in einen Hexenkessel verwandeln. Gefahren werden 60 Runden (48 km), und das bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 50 km/h.

Gall schwänzt Wels

Ebenfalls mit von der Partie sind der ehemalige Tour-Etappensieger Patrick Konrad (Lidl-Trek), Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team), Tobias Bayer und Staatsmeister Michael Gogl ( Alpecin – Premier Tech), sowie alle heimischen Top-Teams. Ricardo Zoidl, Ö-Tour-Sieger 2013, wird seine Abschiedsvorstellung geben.

Der Giro-Zweite Felix Gall muss das Welser Traditionsevent heute auslassen - er ist bereits auf dem Weg nach San Sebastián, wo er am Samstag beim Baskenland-Klassiker auf die besten Radprofis der Welt trifft.