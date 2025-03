Empire St. Martin feiert 25 Jahre wilde Partynächte

Disco kann auch für Firmenevents gemietet werden.

St. Martin. Am Freitag, 14. März, feiert Oberösterreichs größte Diskothek ihr 25. Jubiläum. Viele Party-Veteranen werden in dieser Nacht mit den Jungen feiern. Die 25-Jahre-Feier dient allerdings nicht nur als Rückblick auf die Erfolgsgeschichte, sondern soll auch ein klares Zeichen mit dem Blick nach vorn in die Zukunft sein.

Das empire St. Martin ist längst mehr als nur eine Club. „Unser Ziel war es immer, mehr als nur ein Club zu sein – wir wollten einen Ort schaffen, an dem Menschen besondere Erlebnisse haben, egal ob auf der Tanzfläche oder bei anderen Events. Wir blicken nicht nur auf 25 Jahre zurück, sondern auch nach vorn. Das empire wird sich weiterhin verändern –und noch mehr Vielfalt bieten“, sagt Chef Stefan Süß. Auch wenn immer mehr Kulturveranstaltungen, wie Kabarettabende am Programm stehen, soll internationale Star-DJs weiter fester Bestandteil bleiben. Ob Firmenfeiern, Konferenzen oder Produktpräsentationen – das empire kann auch von Unternehmen gemietet werden.

„Unser Ziel ist es, das empire nicht nur als größte, sondern auch als beste Eventlocation in Oberösterreich zu etablieren", macht Süß die Ansage für die nächsten 25 Jahre.