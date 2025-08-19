Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.000 aktien equal +0% Andritz AG 63.45 aktien up +2.09% BAWAG Group AG 116.30 aktien up +1.75% CA Immobilien Anlagen AG 23.600 aktien down -0.17% CPI Europe AG 19.150 aktien up +1.22% DO & CO Aktiengesellschaft 227.00 aktien down -0.22% EVN AG 24.100 aktien up +1.47% Erste Group Bank AG 87.25 aktien up +0.75% Lenzing AG 27.100 aktien up +2.85% Mayr-Melnhof Karton AG 83.20 aktien up +2.97% OMV AG 47.700 aktien up +0.97% Oesterreichische Post AG 29.200 aktien up +1.21% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.900 aktien up +0.32% SBO AG 29.900 aktien up +2.22% Telekom Austria AG 9.590 aktien up +0.74% UNIQA Insurance Group AG 13.080 aktien up +0.31% VERBUND AG Kat. A 62.85 aktien up +0.4% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.150 aktien down -0.62% Wienerberger AG 32.640 aktien up +3.23% voestalpine AG 28.520 aktien up +4.62%
  1. oe24.at
  2. Business
Klemens Hallmann
© Getty Images

Eingereicht

Hallmann-Hammer: Immobilien-Mogul beantragt Privatinsolvenz

19.08.25, 14:26
Teilen

Immobilien-Investor Klemens Hallmann hat beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent angeboten. Die HALLMANN Holding, in der seine Beteiligungen gebündelt sind, ist nicht betroffen.  

Der 48-jährige Unternehmer stellte am Montag den Antrag auf Einleitung eines Schuldenregulierungsverfahrens. Ziel ist ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, bei dem Hallmann die Kontrolle über die Abwicklung behält.

30 Prozent Quote für Gläubiger

Im Rahmen des Verfahrens sollen Vermögenswerte geordnet verkauft werden, um die Gläubigerquote von 30 Prozent zu bedienen.

Gründe für den Schritt

In der Begründung den Schritt ist von einem „außergewöhnlich herausfordernden und toxischen Marktumfeld“ die Rede. Vor allem die angespannte Lage auf den Kapital- und Immobilienmärkten sowie Veränderungen im Finanzierungsumfeld hätten die Situation verschärft.

Ziel: Transparenz & Stabilität

Es gehe um ein transparentes, geregeltes Verfahren, um eine nachhaltige Lösung zu finden und die Interessen der Gläubiger bestmöglich zu wahren.

Holding nicht betroffen

Die HALLMANN Holding, in der Hallmann seine großen Beteiligungen gebündelt hat, ist vom Sanierungsverfahren nicht betroffen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden