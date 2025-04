Kreuzigung Jesu nachgespielt: Millionenpublikum bei Passionsspielen

Die traditionellen Passionsspiele haben in Mexiko-Stadt mehr als eine Million Menschen angezogen.

Am Karfreitag hätten 1,4 Millionen Menschen an den Feierlichkeiten in Iztapalapa teilgenommen, teilte die Bürgermeisterin des Ortsteils, Aleida Alavez Ruiz, auf der Plattform X mit. In dem eher von Armen bewohnten Stadtteil wurde die Kreuzigung Jesu nachgespielt. Die Passionsspiele wurden auch im Internet übertragen.

Umfassendes Programm

Das Programm der Semana Santa (Karwoche) umfasst eine Reihe von Aufführungen zu den wichtigsten Momenten der Passion Christi. Sie begann am Palmsonntag mit dem Einzug Jesu in Jerusalem und endet am Ostersonntag mit der Auferstehung Jesu. Die jährlich stattfindende Darstellung des Leidens, des Todes und der Auferstehung Christi wurde 2023 als immaterielles Kulturerbe Mexikos anerkannt.

Die Passionsspiele werden seit 1843 veranstaltet. Zehn Jahre zuvor waren wegen einer Cholera-Epidemie zahlreiche Bewohner von Iztapalapa ums Leben gekommen. Mit der Darstellung des Leidenswegs Jesu wollten die Überlebenden Gott dafür danken, dass er sie verschont hatte. Auch in anderen Orten im katholisch geprägten Lateinamerika erinnerten Menschen an das Leiden Christi.