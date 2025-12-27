Alles zu oe24VIP
Harry-Potter-Welt im Legoland Günzburg
© LEGOLAND Deutschland Resort

Traum für Fans

Legoland baut Harry Potter Welt

27.12.25, 11:08
Zauberfans aufgepasst: Harry Potter zieht ins Legoland Deutschland!

In Günzburg entsteht gerade das weltweit erste LEGO Harry Potter Land – eine magische Mischung aus Hogwarts und Millionen Legosteinen. Besucher können bald in die Welt des berühmten Zauberschülers eintauchen und sogar im ersten Harry-Potter-Hotel übernachten.

Der Freizeitpark zeigt bereits Tausende Modelle aus über 55 Millionen Steinen und bietet 68 Attraktionen in elf Themenwelten. Jetzt kommt noch ein neuer Harry-Potter-Bereich dazu. "Der Lego-Harry-Potter-Bereich und die weltweit erste Harry-Potter-Unterkunft stellen Merlins bisher größte Einzelinvestition in einen bestehenden Standort dar", zitiert "Bild" Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone aus einer Mitteilung.

Details zu Attraktionen, Hotel und Eröffnungstermin bleiben noch geheim, aber: "Freut euch auf eine magische Verbindung aus Kreativität, Zauberei und Spielspaß", kündigt das Legoland Günzburg auf seiner Webseite an.

