16,5 Millionen Dollar: DIESE Pokémon-Karte bricht alle Rekorde

Der YouTuber und WWE-Star Logan Paul hat mit dem Verkauf seiner seltenen Pikachu-Illustrator-Karte einen neuen Weltrekord aufgestellt. Das begehrte Sammlerstück brachte eine sagenhafte Millionensumme ein.

Logan Paul verfolgte den Run auf die Pokémon-Karte während eines Livestreams bei YouTube. Seit letzter Nacht steht fest, dass die limitierte Pikachu-Illustrator-Karte die wertvollste Sammelkarte aller Zeiten ist. Der YouTuber und WWE-Star versteigerte das seltene Stück beim Auktionshaus Goldin Auctions im US-Bundesstaat New Jersey für 16,492 Millionen Dollar, was umgerechnet fast 14 Millionen Euro entspricht. Als der Hammer schließlich fiel, konnte es der Verkäufer kaum fassen und jubelte: „Oh mein Gott, das ist verrückt.“

Der Heilige Gral der Karten

Die Karte gilt laut dem Auktionshaus als „der Heilige Gral aller Pokémon-Karten“ und als die „begehrteste Sammelkarte der Welt“. Es handelt sich dabei um eines von nur 39 Exemplaren, die Ende der 1990er Jahre für einen Illustrationswettbewerb produziert wurden. Das Besondere an Pauls Exemplar ist die makellose Erhaltung. Es ist die einzige Illustrator-Karte, die von der Authentifizierungsagentur PSA mit der Bestnote 10 bewertet wurde. Vor fünf Jahren hatte sich Paul die Karte noch für 5,275 Millionen Dollar gesichert.

© getty

Dramatisches Finale bei der Auktion

Die Auktion dauerte insgesamt über einen Monat, doch die Entscheidung fiel erst in einer mehrstündigen Verlängerung. Am letzten Tag lag der Preis zunächst noch bei 6,882 Millionen Dollar, bevor eine Flut von Last-Minute-Geboten den Wert nach oben trieb.

© loganpaul/Instagram

Insgesamt gingen 97 Gebote für das Paket ein. Der Käufer erhält neben der Karte auch eine mit Diamanten besetzte Halskette, die Logan Paul bei WrestleMania 38 getragen hatte. Paul versprach bereits, dem neuen Besitzer das Millionen-Package persönlich zu übergeben.

Weltrekord offiziell bestätigt

Kurz nach dem Ende der Versteigerung bestätigte ein Vertreter von Guinness World Records den offiziellen Weltrekord für die teuerste verkaufte Sammelkarte. Auf Instagram nahm der Star emotional Abschied von seinem Sammlerstück.

Er schrieb: „Auf Wiedersehen, mein Freund. Was für ein Privileg es war, Besitzer des großartigsten Sammlerstücks der Welt zu sein.“ Der enorme Wertzuweis unterstreicht den Erfolg des Pokémon-Franchise, das mittlerweile umsatzstärker als Disney oder Star Wars ist.