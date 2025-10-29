Mission Anti-Aging: Kardashian & Co. investieren 60 Mio. in Longevity-Guru

Viele bekannte Namen aus Musik, Film und Social Media stecken Geld in das Longevity-Startup Blueprint von Bryan Johnson.

Der Unternehmer aus dem Silicon Valley verfolgt damit ein radikales Anti-Aging-Programm, das er selbst mit Millionen finanziert. Nun ziehen über 48 prominente Unterstützer mit – darunter einige, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hätte.

Investorenliste voller Promis

Bryan Johnson konnte mit Blueprint 60 Millionen US-Dollar (etwa 55 Millionen Euro) einsammeln. Unter den Investoren finden sich Promis wie Paris Hilton, Kim Kardashian, DJ Steve Aoki, Bitpanda-Gründer Eric Demuth und der Internetstar Logan Paul. Johnson selbst bezeichnet Blueprint als „praktische Umsetzung“ seiner eigenen Lebensphilosophie, die er „Don’t Die“ nennt. Diese große Promi-Beteiligung zeigt, dass Johnsons Ideen nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in der Unterhaltungswelt Aufmerksamkeit erzeugen.

Neuer CEO für Blueprint

Mit der neuen Finanzspritze kommt auch ein Managementwechsel: Gyre Renwick übernimmt den Posten des CEO. Er war zuvor Präsident von Modern Health und hatte leitende Positionen bei Google Health und Lyft Healthcare inne. Johnson selbst will sich weiterhin auf die langfristige Vision konzentrieren, während Renwick das Tagesgeschäft übernimmt. Noch im Juli 2025 hatte Johnson überlegt, Blueprint zu verkaufen oder ganz aufzugeben, um sich ausschließlich seiner Philosophie zu widmen. In Interviews erklärte er, dass Geld für ihn zweitrangig sei und die Arbeit am Startup nur noch lästig wirke.

Bereits im März 2025 berichtete die New York Times, dass Blueprint den Break-Even-Punkt um rund eine Million US-Dollar pro Monat verfehle. Johnson widersprach später und betonte, dass das Unternehmen finanziell stabil sei. Es bleibt spannend, wie sich Blueprint in den kommenden Jahren entwickeln wird.

Bryan Johnsons private Anti-Aging-Mission

Johnson gründete Blueprint 2021 und investiert laut eigenen Angaben jährlich etwa zwei Millionen US-Dollar (ca. 1,8 Millionen Euro) in sein Verjüngungsprogramm. Seine Experimente sind dabei teilweise ungewöhnlich: So ließ er sich zum Beispiel das Blutplasma seines eigenen Sohnes injizieren – ohne messbares Ergebnis. Neben den wissenschaftlichen Ansätzen verkauft Johnson auch Lifestyle-Produkte, darunter den „Longevity Mix“ für 55 US-Dollar (rund 50 Euro) oder den Pilzkaffee „Super Shrooms“ für 42 US-Dollar (etwa 39 Euro).