Israels ESC-Star Raphael Yuval lieferte in Wien ein Feuerwerk der Gefühle

Die diesjährige Chanukka-Gala lieferte ein atemberaubendes Programm. Den absoluten Höhepunkt bot aber Israels ESC-Star Yuval Raphael.

Anlässlich der Restaurierung des Wiener Stadttempels (Infos: www.stadttempel.at) und des jüdischen Chanukka-Fests lud die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) am 18. Dezember zur feierlichen Chanukka-Gala. Rund 350 Gäste folgten der Einladung in die prachtvollen Malersäle in Wien, wo sie ein hochkarätiger Benefizabend erwartete, der Musik, Kunst und kulturelle Begegnung auf besondere Weise vereinte. Durch das Programm führte souverän Nadja Bernhard, die dem Abend einen würdevollen und zugleich persönlichen Rahmen verlieh.

Mehr lesen:

Den festlichen Auftakt gestaltete die Opernschule der Wiener Staatsoper mit einer stimmungsvollen Darbietung, die den Ton für den weiteren Verlauf des Abends setzte. IKG-Präsident Oskar Deutsch begrüßte die Gäste mit einer Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags von Sonntag in Australien und erklärte, dass Chanukka auch Lichterfest genannt wird, weil das Licht auf die Dunkelheit folgt – und folgen muss. Als musikalischer Höhepunkt erwies sich der Auftritt von Yuval Raphael, Israels Eurovision-Star und Überlebende des Massakers vom 7. Oktober 2023.





Mit großer emotionaler Tiefe berührte die Sängerin das Publikum. Während hinter ihr ein eindrucksvolles Feuerwerk den Raum erfüllte, sprach sie zwischen den Songs über ihre Erinnerungen und die gegenwärtige Situation. Sie werde das Erlebte niemals vergessen; jedes Mal, wenn sie den Song „Anyone“ interpretiere, kehrten diese Bilder zurück. Insgesamt präsentierte Yuval Raphael drei Lieder – „Dancing Queen“, „Anyone“ sowie den Songcontest-Hit „New Day Will Rise“ als eindrucksvollen Abschluss ihrer Performance.

Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg, Deutschland Botschafter Vito Cecere, Botschafter des Staates Israel David Roet, Oskar Deutsch, Präsident der IKG, US-Botschafter Art Fisher, Oberrabbiner Jaron Engelmayer, Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg, Oberkantor Shmuel Barzilai © Ouriel Morgenstern

Live-Auktion mit Rafael Schwarz

Ein weiterer Programmpunkt war die Auktion von elf Kunstwerken, die von Rafael Schwarz vom Dorotheum geleitet wurde. Versteigert wurden Werke renommierter Künstlerinnen und Künstler, darunter Gottfried Helnwein, Christian Ludwig Attersee, Dvora Barzilai sowie Alex Kiessling, die teils persönlich anwesend waren. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte die Live-Performance von Martin Tardy, dessen Werk ein Rekordergebnis erzielte und von Patricia Schalko ersteigert wurde.

Patricia Schalko mit Künstler Martin Tardy. © Instagram





Musikalische Stimmung

Für einen beschwingten Ausklang des Abends sorgte die Afterpartyshow mit der britischen „The Millionaire Showband“, die die Gäste bis in die späten Stunden musikalisch begleitete.

Mit der Chanukka-Gala setzte die Israelitische Kultusgemeinde Wien ein eindrucksvolles Zeichen des jüdischen Lebens in Österreich – und des Zusammenhalts in der Gesellschaft. Der Reinerlös fließt in die Sanierung und Restaurierung des Wiener Stadttempels, der im September 2026 wieder eröffnet werden soll – um das 200-jährige Bestehen zu feiern. Der Abend verband gesellschaftliches Engagement mit künstlerischer Exzellenz – und trug durch Spenden und Auktion maßgeblich zur Finanzierung der Synagoge in der Wiener Seitenstettengasse bei.