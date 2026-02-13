Showdown in Cortina! Scheib fordert Shiffrin im Kampf um die ewige Ski-Krone

Julia Scheib (27) greift in Cortina d’Ampezzo nach den Sternen. Die Steirerin will am Sonntag als erste Österreicherin überhaupt Olympia-Gold im Riesentorlauf holen und setzt dabei auf tierische Hilfe.

Ganz Österreich blickt am Sonntag (10:30 & 13:00 Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker) nach Cortina d’Ampezzo, wenn Julia Scheib Ski-Geschichte schreiben kann. Mit vier Saisonsiegen im Gepäck ist die 27-jährige Steirerin die größte Hoffnung, den letzten „weißen Fleck“ auf der rot-weiß-roten Ski-Landkarte zu tilgen. Bisher konnte noch nie eine Österreicherin die Goldmedaille in einem olympischen Riesentorlauf gewinnen – Scheib will diese Durststrecke nun beenden.

Oskar als tierischer Glücksbringer an der Piste

Ein besonderer Faktor für den Erfolg der „Kurven-Königin“ ist ihr kleiner Hund Oskar, der als persönlicher Glücksbringer mit nach Italien gereist ist. Scheib betont, dass die Mitnahme aufgrund bürokratischer Vorschriften nicht immer leicht sei, Italien sich hierbei jedoch unkomplizierter als Österreich zeige. Neben der tierischen Unterstützung setzt die Athletin auf radikalen „Digital-Detox“, indem sie Social Media während der Spiele komplett aus ihrem Kopf verbannt.

Harter Kampf gegen die Weltelite

Der Weg zum historischen Edelmetall führt nur über die absolute Weltspitze des Ski-Zirkus. US-Superstar Mikaela Shiffrin und die frischgebackene italienische Super-G-Olympiasiegerin Federica Brignone lauern darauf, den Traum der Österreicherin zu zerstören. Scheib, die sich in dieser Saison bereits die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf-Weltcup gesichert hat, weiß um die Schwere der Aufgabe: „Es ist ein Rennen, bei dem jeder all-in geht.“

Konzentration auf die Spezialdisziplin

Um für den historischen Ritt auf der Rasierklinge bereit zu sein, verzichtete Scheib bewusst auf einen Start im Super-G am Donnerstag. Gemeinsam mit ihrem Team wurde der Plan geschmiedet, die volle Energie in ihre Paradedisziplin zu stecken. Während andere Stars ständig am Handy hängen, genießt Scheib lieber die Ruhe in den Dolomiten, um am Sonntag die nötige Lockerheit für den Gold-Angriff zu haben.