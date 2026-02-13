Showdown im Innviertel! LASK jagt Platz 1 beim Derby-König Ried

In Oberösterreich brennt am Samstag die Luft! Der LASK gastiert bei der SV Ried und könnte mit einem Sieg im Derby zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen.

Die Linzer wollen im OÖ-Derby bei der SV Ried am Samstag (17:00/live Sky & Sport24-Liveticker) ihre beeindruckende Erfolgsserie prolongieren. Seit Dietmar Kühbauer Anfang Oktober das Zepter übernahm, marschierten die Athletiker mit acht Siegen aus neun Partien vom Tabellenkeller bis auf Platz zwei vor. Nun winkt der Sprung vorbei an Salzburg an die Spitze, doch die Aufgabe im Innviertel wird alles andere als ein Selbstläufer.

Kühbauer-Effekt gegen Derby-Spezialisten

Stürmer Sasa Kalajdzic, der zuletzt den entscheidenden Assist lieferte, warnt davor, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. Ried hat in dieser Saison nämlich eine lupenreine Derby-Weste und konnte bereits alle drei Duelle gegen den LASK sowie Blau-Weiß Linz gewinnen. Trainer Maximilian Senft will diese Serie unbedingt ausbauen und sieht in der Stärke der Linzer eine Extra-Portion Motivation für sein Team.

Generalprobe für das Cup-Halbfinale

Für beide Teams ist das Duell im Innviertel auch ein Vorgeschmack auf den 4. März, wenn man sich am selben Ort im Cup-Halbfinale erneut gegenübersteht. Die Rieder sind seit fünf Spielen ungeschlagen und strotzen vor Selbstvertrauen, während der LASK seit vier Monaten keine Niederlage mehr einstecken musste. "Wir müssen von Anfang an voll in der Partie drin sein", fordert Kalajdzic volle Konzentration für den Schlager.

Mögliche Aufstellungen:

