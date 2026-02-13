Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
Hartberg gegen Altach: Vorentscheidung im Meistergruppen-Kampf?

13.02.26, 17:06
Teilen

In der Profertil Arena steigt am Samstag ein echtes Schlüsselspiel um die Meistergruppe. Hartberg empfängt Altach und will den Vorsprung auf die Verfolger mit einem Heimsieg ausbauen.

Der TSV Hartberg verteidigt am Samstag (17:00/live Sky & Sport24-Liveticker) zuhause gegen Altach seinen Platz in den Top sechs der Bundesliga. Nach dem Remis gegen Rapid peilt die Truppe von Manfred Schmid wieder einen Dreier an, um den nächsten Schritt Richtung Meistergruppe zu machen. Sorgen bereitet dem Coach allerdings der Rasen in Hartberg, den er als in katastrophalem Zustand befindlich bezeichnete.

Aggressivität gegen die Ländle-Euphorie

Abwehrchef Lukas Spendlhofer fordert einen Heimsieg, um den einen Punkt Vorsprung auf Platz sieben zu zementieren. Trainer Schmid erwartet von seinen Spielern Aggressivität und Überzeugung, um gegen die erstarkten Vorarlberger zu bestehen. Das Restprogramm mit Salzburg und dem GAK im Nacken macht einen Erfolg gegen den direkten Konkurrenten am Samstag fast zur Pflicht für die Steirer.

Altach kommt mit Rückenwind

Die Gäste aus Altach reisen mit einer kleinen Euphorie-Welle an, nachdem sie Sturm Graz aus dem Cup geworfen und zuletzt Blau-Weiß Linz besiegt haben. Neo-Coach Ognjen Zaric will auch sein drittes Spiel gewinnen und kann dabei wieder auf den Mittelfeldmotor Yann Massombo setzen. Mit einem Sieg in der Steiermark könnten die Rheindörfler punktemäßig mit Hartberg gleichziehen und das Rennen um die Top-Plätze völlig offen gestalten.

Mögliche Aufstellungen:

TSV Hartberg – SCR Altach

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Profertil Arena, Hartberg
  • Schiedsrichter: Gishamer

Ergebnisse 2025/26:

  • 2:2 (a)

TSV Hartberg: Hülsmann - Vincze, Spendlhofer, Wilfinger - Kovacevic, Diarra, Markus, Kainz, Hennig - Havel, Hoffmann

Es fehlen: Komposch (Kreuzbandriss)

SCR Altach: Stojanovic - Jäger, Milojevic, Zech - Ingolitsch, Massombo, Demaku, Bähre - Hrstic, Greil, Diawara

Es fehlen: Ouedraogo (gesperrt)

Live auf Sky Sport Austria.

