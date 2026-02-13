Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  oe24.at
  Sport
  Fußball
  National
  Bundesliga-News
  Austria Wien
Dragovic
© Gepa

348. Wiener Derby

1.600 Rapid-Fans zurück in Favoriten: Thorup hofft – Dragovic warnt

13.02.26, 16:55
Die Austria geht mit breiter Brust ins 348. Wiener Derby, doch Abwehr-Chef Aleksandar Dragovic schlägt Alarm. Trotz der Favoritenrolle gegen kriselnde Rapidler mahnt der Routinier zur höchsten Vorsicht.

Die Wiener Austria empfängt am Sonntag (17:00/live Sky & Sport24-Liveticker) den Stadtrivalen Rapid und geht nach dem Erfolg in Salzburg als Favorit in den Schlager. Dennoch warnt Routinier Aleksandar Dragovic davor, die Hütteldorfer zu unterschätzen, und bezeichnet den Gegner als gefährlichen "angeschlagenen Boxer". Obwohl Rapid seit elf Pflichtspielen auf einen Sieg wartet, mahnt Dragovic, dass Favoritenrollen in diesem Duell oft nichts wert seien.

Cleverness gegen die violette Euphorie

Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup, der seine Derby-Premiere feiert, fordert von seinem Team eine Mischung aus Leidenschaft und kühlem Kopf. Man müsse die Emotionen phasenweise rausnehmen, um in der hitzigen Atmosphäre der Generali-Arena zu bestehen. Sportgeschäftsführer Markus Katzer hofft derweil, dass ein Erfolgserlebnis am Verteilerkreis das Momentum für den gesamten Verein wieder in die richtige Richtung lenken kann.

Rückkehr zur Fan-Normalität erwartet

Nach vier Duellen ohne Gästefans werden diesmal wieder rund 1.600 Rapid-Anhänger im Stadion erwartet, was Austria-Trainer Stephan Helm als Chance für eine Rückkehr zur sportlichen Normalität sieht. Helm, der in bisher fünf Derbys zwei Siege feierte, betont, dass sich solche Spiele komplett von der Tabellensituation entkoppeln. Bei nur drei Punkten Unterschied zwischen Platz vier und sechs steht für beide Clubs im Kampf um die Meistergruppe extrem viel auf dem Spiel.

Mögliche Aufstellungen:

FK Austria Wien – SK Rapid

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Generali-Arena, Wien
  • Schiedsrichter: Hameter

Ergebnisse 2025/26:

  • 3:1 (a)

FK Austria Wien: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Barry, Maybach, Fischer, Lee T. - Eggestein, Saljic

Es fehlen: Botic (Knöchelbruch), Sarkaria (Kreuzbandriss), El Sheiwi (nach Kreuzbandriss)

SK Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn - Amane, Ndzie, Gulliksen - Wurmbrand, Kara, M. Seidl

Es fehlen: Schaub, Mbuyi (beide Knie), Tilio, Dahl (muskuläre Probleme)

Live auf Sky Sport Austria.

