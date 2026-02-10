Teamkombi: ÖSV-Duo Rädler/Huber auf Silberkurs

Ariane Rädler legte Dienstagvormittag eine tolle Basis für ihre Slalom-Kollegin Katharina Huber. Das AUT2-Duo liegt nach der Teamkombi-Abfahrt hinter den US-Favoritinnen Breezy Johnson/Mikaela Shiffrin auf Platz 2.

Zwei Tage nach dem Vonn-Drama ging es für die Speed-Damen wieder über die beim einen oder anderen Sprung leicht modifizierte Tofana.

Ariane Rädler, am Sonntag Achte, musste sich Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson nur um sechs Hundertstel geschlagen geben. Damit liegt die Goldmedaille für das USA1-Team auf dem Servierbrett: Im Slalom kann sich Seriensiegerin Mikaela Shiffrin wohl nur selbst stoppen.

Abfahrts-Bronzemedaillengewinnerin Sofia Goggia brachte Italien 1 mit einem Sturz um die Medaillenchance.

Nicht zufrieden war AUT1-Abfahrerin Conny Hütter als Fünfte (+0,60). Damit wartet eine schwierige Aufgabe für Katharina Truppe im Slalom. Doch die Kombi-Bronzemedaillengewinnerin der WM 2025 in Saalbach (mit Stephanie Venier) will es Manuel Feller nachmachen. Am Montag hatte unser Slalom-Ass die verpatzte Abfahrt von Vincent Kriechmayr gerettet und Silber für Rot-Weiß-Rot gerettet.

Nina Ortlieb (9.) gibt Katharina Gallhuber 1,01 Sekunden Rückstand in den Slalom mit.

Mirjam Puchner/Lisa Hörhager (14.) haben bei 1,59 Sekunden Rückstand keine Medaillenchancen mehr.

Der Kombi-Slalom startet um 14 Uhr (ORF1 live). Daumendrücken - vor allem für Rädler/Huber, die auf Silber-Kurs liegen! Hinter dem ÖSV-Topduo lauern die Italienerinnen Pirovano/Peterlini (3./+0,27) und das USA-2-Duo Wiles/Moltzan (+0,45).