Touristen-Ansturm: Deutsche Familie will "Instagram-Bucht" sperren

Die berühmte "Instagram-Bucht" Caló des Moro in Santanyí könnte bald für Touristen gesperrt werden. Die Besitzer haben einen offiziellen Antrag eingereicht, um den Weg über ihr Privatgrundstück zu schließen.

Der Ansturm auf die beliebten Buchten Caló des Moro und Cala s’Almunia hat massive Ausmaße angenommen. Ein Gutachten zeigt, dass täglich rund 5.000 Menschen die Orte besuchen, was auf das Jahr gerechnet fast eine Million Besucher im beliebten Urlaubsland der Österreicher bedeutet. Die Besitzerfamilie Oehm, die ganzjährig in Santanyí lebt, sieht keine andere Lösung mehr, als den Zugang über ihr Privatgrundstück rechtlich zu unterbinden.

Massive Schäden an Natur

Laut den Besitzern sind die Folgen für die Umwelt verheerend. Badegäste hinterlassen regelmäßig große Mengen Müll, den die Familie auf eigene Kosten entsorgen muss. Zudem kam es auf dem Areal bereits zu Bränden, und die Vegetation wird durch die Massen zerstört. Um die Schließung rechtlich abzusichern, wurde ein detailliertes Projekt mit Architekten erstellt, das alle Vorschriften des Küstenschutzes berücksichtigt.

Kritik an lokaler Politik

Die Familie fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. Nach eigenen Angaben baten sie die Behörden jahrelang „flehentlich“ um Lösungen, erhielten aber keine zielführenden Antworten. Sogar Termine im Rathaus wurden laut den Besitzern wiederholt verschoben. Als Vorbild dient ein ähnlicher Fall der Familie March, die den Zugang nach einem Rechtsstreit jedoch kürzlich wieder öffnen musste.