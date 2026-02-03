Testament: Das sind die Epstein-Erben

43 Personen tauchen laut Medienbericht in Epsteins Testament auf.

Jeffrey Epstein (†66), Investmentbanker, Multimillionär und verurteilter Sexualstraftäter, hat laut "Business Insider" in einem Dokument mit dem Titel "The 1953 Trust" festgelegt, wer sein Vermögen von rund 630 Millionen US-Dollar erben soll. Laut den Recherchen des Portals habe Epstein das Papier am 8. August 2019 in Manhattan, während seiner Zeit in Haft, unterzeichnet – zwei Tage bevor er sich in seiner Zelle das Leben nahm.

Insgesamt stehen 43 Personen in Epsteins Testament. Seine Millionen sollen vor allem der Opferentschädigung dienen. Deshalb werden die Erben wohl nie etwas von dem Geld sehen.

Das sind die Epstein-Erben

Unter den Begünstigten soll Epsteins Verlobte Karyna Shuliak sein, die nach seinem Tod Immobilien und 100 Millionen Dollar erhalten sollte, sein langjähriger Anwalt Darren Indyke sollte 50 Millionen erhalten, sein Buchhalter Richard Kahn 25 Millionen sowie seine Komplizin Ghislaine Maxwell (sie wurde wegen Menschenhandels zu 20 Jahren Haft verurteilt) 10 Millionen.

Auch Mitarbeiter, Familienangehörige und weitere namentlich teils geschwärzte Personen sollten Millionen oder Immobilien erben. Brisant ist zudem, dass Kinder der norwegischen Botschafterin Mona Juul (66) als Erben genannt werden.

Ein Anwalt der Nachlassverwalter sagt laut "Business Insider" über das Testament: Keiner der "mehr als 40 Begünstigten wird Geld aus diesem Nachlass erhalten, solange nicht alle Gläubiger und Forderungen gegenüber dem Nachlass vollständig beglichen sind – einschließlich der Entschädigungsforderungen von Frauen, die unter Herrn Epsteins Händen Missbrauch erlitten haben."