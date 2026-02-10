Spanier melden Klopp-Hammer bei Real Madrid

Seit Wochen reißen die Gerüchte um Jürgen Klopp und Real Madrid nicht ab. Ein Medienbericht aus Spanien sorgt nun für neuen Wirbel.

Wie das Portal DefensaCentral berichtet, kann sich der ehemalige Liverpool-Trainer ein Engagement bei den Königlichen durchaus vorstellen, stellt aber Bedingungen. So soll der Star-Coach auf vier Neuverpflichtungen pochen.

Klopp soll bei Real-Boss Florentino Pérez deponiert haben, dass zwei zentrale Mittelfeldspieler sowie zwei Innenverteidiger verpflichtet werden sollen. Als Namen werden im Bericht Nico Paz, Kees Smith und Adam Wharton sowie Jacobo Ramón und Nico Schlotterbeck genannt. Zudem soll auch Endrick (derzeit an Lyon verliehen) zurückgeholt werden.

Klopp sei dann bereit, die Königlichen im Sommer zu übernehmen, heißt es im Bericht. Der 58-Jährige hat Spekulationen über ein Engagement in Madrid aber bereits wiederholt öffentlich zurückgewiesen. Der Deutsche möchte sich vorerst weiter auf seine Rolle bei Red Bull konzentrieren.