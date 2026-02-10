Alles zu oe24VIP
Winterspiele
Elis Lundholm
Elis Lundholm

Olympia-Aufreger: Trans-Mann startet bei den Frauen

10.02.26, 08:06
Elis Lundholm ist der erste offen transsexuelle Athlet bei Olympia.  

Nach dem Wirbel um „männliche“ Boxerin Imane Khelif bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris gibt es nun auch bei den Winterspielen einen Aufreger.

Elis Lundholm (23) startet im Frauen-Wettbewerb im Ski-Freestyle auf der Buckelpiste, identifiziert sich aber als Mann. „Es war immer mein Traum, zu den Olympischen Spielen zu fahren, es fühlt sich einfach unglaublich an“, so Lundholm. Der Schwede wurde als Frau geboren, fühlte sich schon immer als Mann. Der 23-Jährige hat sich bisher aber keiner geschlechtsangleichenden Operation unterzogen. Daher liegen die gleichen sportlichen Voraussetzungen vor wie bei Frauen, so das Olympische Komitee.

Für Lundholm ist dies okay. „Ich hatte mein Coming-out und mich als Mann identifiziert. Aber ich trete bei den Frauen an, weil sie die gleichen Voraussetzungen wie ich haben. Und das ist für alle auch okay.“ Er sei von den anderen Athleten auch immer „gut behandelt worden“.

