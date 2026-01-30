Alles zu oe24VIP
Nach Abbruch bei Damen: Männer-Abfahrtstraining abgesagt
© Gepa

In Crans Montana

Nach Abbruch bei Damen: Männer-Abfahrtstraining abgesagt

30.01.26, 14:22
Dichte Nebelschwaden und immer schlechter werdende Sicht haben am Freitag in Crans-Montana für massive Einschränkungen im Weltcup-Programm gesorgt. Sowohl die Damen-Abfahrt als auch das geplante Training der Männer mussten witterungsbedingt abgebrochen beziehungsweise abgesagt werden. 

Zunächst traf es am Vormittag die Frauen: Das Rennen wurde aufgrund der schwierigen Bedingungen vorzeitig gestoppt. Die Sicht verschlechterte sich zusehends, ein regulärer Ablauf war nicht mehr möglich. Zuvor war unter anderem Superstar Lindsey Vonn schwer gestürzt. 

Olympia-Generalprobe in Gefahr

Nur wenige Stunden nach dem Rennabbruch folgte die nächste Entscheidung: Auch das Abfahrtstraining der Männer konnte nicht stattfinden. Die Jury zog angesichts der anhaltend schlechten Wetterlage die Reißleine. Für Samstag (9 Uhr) ist ein weiteres Training angesetzt. Am Sonntag (11.00 Uhr, live in ORF 1) soll schließlich das letzte Rennen vor Beginn der Olympischen Winterspiele über die Bühne gehen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

