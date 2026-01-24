Alles zu oe24VIP
Trump
© Getty Images

Wegen Handelsdeal

Trump droht nächstem Land mit 100 Prozent Zoll-Hammer

24.01.26, 15:29
Dem US-Präsidenten passt es überhaupt nicht in den Kram, dass Nachbarland Kanada einen Handelsdeal mit China abgeschlossen hat - also droht er jetzt mit Zöllen in Höhe von 100 Prozent. 

Jetzt steht Kanada im Visier von Dnals Trump. Der Grund: Kanadas Handelsabkommen mit China. Ursprünglich hatte er den Deal allerdings als „eine gute Sache“ bezeichnet. 

Doch jetzt gilt: Sollte Kanada das Handelsabkommen mit China umsetzen, erwäge er die Einführung eines 100-prozentigen Zolls. 

"Deal with the Devil" nennt er den neuen Deal zwischen den beiden wirtschaftlich erfolgreichen Global-Playern. 

Kanada hatte in diesem Monat ein Abkommen mit China ausgehandelt, das die Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge senkt. Im Gegenzug wurden die Einfuhrzölle auf kanadische Agrarprodukte verringert. Trump hatte den Schritt zuvor begrüßt und gesagt, dass es „gut für Kanada“ sei, ein Handelsabkommen zu unterzeichnen. 

Trump liegt ohnehin mit Kanada im Clinch: Das Verhältnis zwischen den beiden Staatschefs ist durch Trumps Grönland-Forderungen schwer belastet worden. Trump hatte in der Vergangenheit auch wiederholt provoziert, indem er vorschlug, Kanada als 51. Bundesstaat in die Vereinigten Staaten aufzunehmen.

