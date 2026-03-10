Österreich in den Top 20: Das sind die besten Krankenhäuser der Welt

Ein österreichisches Krankenhaus schafft es in die Top 20 der Welt. Insgesamt befinden sich sieben Kliniken aus Österreich in den Top 250.

Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin "Newsweek" und das Statistikportal "Statista" haben mehr als 2500 Krankenhäuser weltweit miteinander verglichen und eine Top-Liste erstellt. Dabei wurden Kliniken in 32 Ländern, darunter Österreich, Deutschland, die USA, Großbritannien, Japan, Australien, Kanada und die Schweiz, analysiert. Die Top 250 erhielten eine besondere Auszeichnung.

Das beste österreichische Krankenhaus ist das AKH Wien, das auf Platz 20 landet. In die Top 100 schaffen es zwei weitere Kliniken, das Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck (Platz 53) und das Kepler Universitätsklinikum (Platz 91).

USA dominiert Top 5

Ebenfalls im Ranking tauchen noch das Landeskrankenhaus - Universitätsklinikum Graz (101), Landeskrankenhaus Salzburg (125), Ordensklinikum Linz Elisabethinen (160) und Mein Hanusch-Krankenhaus (162) auf. Sie alle befinden sich in den Top 200.

Das Ranking wird vor allem von den US-amerikanischen Krankenhäusern dominiert. In den Top 5 befinden sich drei Kliniken aus den USA.

Die besten 5 Krankenhäuser der Welt:



Mayo Clinic-Rochester (USA) Toronto General-University Health Network (Kanada) Cleveland Clinic (USA) Karolinska Universitetssjukhuset (Schweden) Massachusetts General Hospital (USA)

Die Bewertung wird anhand von vier wichtigen Punkten erstellt:

Empfehlungen von medizinischen Experten: Es wurden zehntausende Ärzte, Klinikleiter und Gesundheitsfachkräfte aus 32 Ländern in einer Umfrage befragt, welches Krankenhaus im In- und Ausland sie empfehlen würden. Die eigene Klinik war ausgeschlossen.

Es wurden zehntausende Ärzte, Klinikleiter und Gesundheitsfachkräfte aus 32 Ländern in einer Umfrage befragt, welches Krankenhaus im In- und Ausland sie empfehlen würden. Die eigene Klinik war ausgeschlossen. Qualitätszahlen: Dabei wurden unter anderem Behandlungsergebnisse, Hygienestandards sowie die Anzahl der Patienten pro Arzt oder Pflegekraft miteinander verglichen.

Dabei wurden unter anderem Behandlungsergebnisse, Hygienestandards sowie die Anzahl der Patienten pro Arzt oder Pflegekraft miteinander verglichen. Öffentlich verfügbare Patientendaten: Hier wurden alle öffentlich zugänglichen Ergebnisse aus Patientenbefragungen aufgenommen. Darunter fallen etwa die allgemeine Zufriedenheit, Qualität der medizinischen Versorgung und die Weiterempfehlungsrate.

Hier wurden alle öffentlich zugänglichen Ergebnisse aus Patientenbefragungen aufgenommen. Darunter fallen etwa die allgemeine Zufriedenheit, Qualität der medizinischen Versorgung und die Weiterempfehlungsrate. "Patient-Reported Outcome Measures" (PROMs): Ein standardisierter Patientenfragebogen, in welchem die Patienten ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität nach einer Behandlung einschätzten.

Auch Deutschland, mit 22 Krankenhäusern, und die Schweiz, mit acht Kliniken, haben es in das Ranking geschafft.