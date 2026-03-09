Achtung! Italien könnte 2026 laut Studie so voll wie nie werden

Wer für 2026 einen Trip nach „Bella Italia“ plant, sollte verdammt schnell sein. Eine aktuelle Studie zeigt: Das Land steuert auf ein absolutes Rekordjahr zu. Schon jetzt sind die Unterkünfte für das Frühjahr zur Hälfte belegt, wer zu spät kommt, schaut durch die Finger!

Der Italien-Hype kennt keine Grenzen! Laut einer brandneuen Analyse des Tourismus-Observatoriums (Isnart, Unioncamere und Enit) startet Italien mit massivem Rückenwind in die Saison 2026. Die Zahlen sind atemberaubend: Zwischen Januar und April liegt die Auslastung in Hotels und Ferienwohnungen bereits bei fast 50 Prozent. Der Ansturm ist so gewaltig wie nie zuvor.

© Getty Images

Olympia-Boom sorgt für Zimmer-Knappheit

Besonders heftig trifft es die Regionen rund um Mailand und Cortina. Die Olympischen Winterspiele wirken wie ein Turbo auf die Buchungszahlen: Für den Februar werden Belegungsraten von unfassbaren 70 bis 85 Prozent gemeldet! Auch für die Folgemonate gibt es kaum ein Halten, hier sind bereits 60 Prozent der Zimmer durch Frühbucher weg. Tourismusministerin Daniela Santanché zeigt sich euphorisch und rechnet allein in den ersten vier Monaten des Jahres mit über 100 Millionen Übernachtungen. Italien platzt buchstäblich aus allen Nähten!

© Getty Images

Urlauber lassen die Kassen klingeln: 177 Euro pro Tag!

Trotz der angespannten Wirtschaftslage gönnen sich die Touristen den Luxus Italien. Die Ausgaben internationaler Gäste schießen in die Höhe: Satte 60 Milliarden Euro lassen sich die Urlauber den Trip kosten, das ist ein Plus von 34 Prozent gegenüber 2023!

© Getty Images

Ein durchschnittlicher Tourist lässt pro Tag ordentlich Geld im Land: Rund 72 Euro fließen in die Unterkunft, weitere 105 Euro werden für Pizza, Pasta, Shopping und Ausflüge ausgegeben. Das macht unterm Strich stolze 177 Euro pro Tag und Kopf.

Kultur, Pizza und Künstliche Intelligenz

Warum zieht es alle nach Italien? Die Klassiker ziehen nach wie vor: Für 45 Prozent ist die einzigartige Kultur der Hauptgrund, gefolgt vom legendären kulinarischen Angebot (20 %). Doch bei der Planung wird es modern: Jeder fünfte Reisende nutzt mittlerweile Künstliche Intelligenz, um die perfekte Route oder das hippste Restaurant zu finden.

© Getty Images

Auch der Markt für private Ferienunterkünfte explodiert: Über Airbnb wurden für den Zeitraum März bis Juni 2026 bereits 6,7 Millionen Nächte reserviert. Für den Hochsommer (Juli/August) kommen jetzt schon weitere vier Millionen Übernachtungen dazu.

Wenn Sie 2026 nicht leer ausgehen wollen, sollten Sie Ihren Italien-Urlaub besser gestern als heute buchen. Das „Dolce Vita“ wird im nächsten Jahr so exklusiv und begehrt sein wie selten zuvor!