Landesfürsten beleidigt - Bundesregierung wird ausgeladen

Die Landeshauptleutekonferenz am 19. Juni in Tirol wird ohne Beteiligung von Bundespolitikern über die Bühne gehen.

Mit Aussagen von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), die bei den Länderchefs nicht gut ankamen, hat dies laut der Tiroler Landesregierung aber nichts zu tun. "Die Bundesländer werden intern beraten und Reformvorschläge gemeinsam vorantreiben, um dann in den geordneten Dialog mit dem Bund zu treten", kündigte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) an.

Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Sts. Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) anlässlich einer Pressekonferenz im Rahmen der Verhandlungen zum Stabilitätspakt zwischen Bund und Ländern am Freitag, 28. November 2025, in Wien. © APA/MAX SLOVENCIK

Die Landeshauptleutekonferenz in Tirol sei von Anfang an als Länderkonferenz gedacht gewesen, wurde am Sonntag aus Mattles Büro betont. Eine Woche später werde die Steuerungsgruppe in der Reformpartnerschaft tagen. Als aktueller Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz habe Mattle den Bund bereits zu Beginn des Jahres von der Landeshauptleutekonferenz ausgeladen. "Es war bisher nicht üblich, dass sich Bundesregierungsmitglieder teilweise selbst einladen", hieß es.

Nach dem Abendessen wieder abgereist

Marterbauer war im November zur Landeshauptleutekonferenz in die Steiermark gefahren, nach dem Abendessen inklusive Nachspeise und vor den Arbeitsgesprächen aber wieder abgereist. "Das war der skurrilste Abend meiner Amtszeit. Dort wird weniger verhandelt als gegessen und getrunken", stellte der Finanzminister gegenüber der "Kleinen Zeitung" fest. Das führte zu Empörung bei den Landeshauptleuten.

Der Gastgeber der Konferenz im November, der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), sprach von einer "unfassbaren Entgleisung". Die niederösterreichische Regierungschefin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wurde am Sonntag in der "Kronenzeitung" zitiert: "Es ist tatsächlich skurril, wenn der Finanzminister nur zum Essen kommt und es nicht der Mühe wert findet, auch an den Verhandlungen teilzunehmen." Eine "Respektlosigkeit" sah auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Mattle selbst sagte, nicht ohne Anspielung: "In Innsbruck wird es keine Regierungsmitglieder geben, die sich selbst einladen oder nach einem Dessert wieder abreisen."