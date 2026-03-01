Graz-Wahl: Spitzenkandidaten der Grünen stehen fest

Vizestadtchefin Schwentner spricht von einer starken Kombination aus politischer Erfahrung und neuen Blickwinkeln, die das Team auszeichnen würde.

Am Samstag haben die Mitglieder der Grazer Grünen ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die bevorstehende Gemeinderatswahl bestimmt. An der Spitze der Liste steht Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Sie sprach von einer starken Kombination aus politischer Erfahrung und neuen Blickwinkeln, die das Team auszeichne.

Auf den ersten zwölf Plätzen finden sich neben Schwentner Anna Slama, Tristan Ammerer, Barbara Sima-Ruml, Gerhard Hackenberger, Zeynep Aygan-Romaner, Alexandra Würz-Stalder, Markus Konrad, Marina Grujic, Valentin Gritsch, Julian Groß und Daniel Strenger-Galvis. Die Liste vereint unterschiedliche Lebensrealitäten: vertreten sind junge Eltern ebenso wie Studierende, Pensionistinnen und Pensionisten, Menschen mit Behinderung sowie Fachkräfte aus Pädagogik und Wirtschaft.

Ziel: Lebensqualität weiter vorantreiben

In einer Aussendung betonte Schwentner, Ziel sei es, die wachsende Zufriedenheit mit der Stadtentwicklung für alle spürbar zu machen. Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit müssten weiterhin gemeinsam vorangetrieben werden. Dafür stehe ihre Partei.