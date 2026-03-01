Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Rettungssirene
In Niederösterreich

34-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall auf Bauernhof

01.03.26, 12:33
Der 34-Jährige stürzte durch eine Luke im Heuboden in einen Futtermischwagen – für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Waidhofen a.d. Ybbs. Ein 34-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Arbeitsunfall auf einem Bauernhof in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich gestorben. Der Mann soll gepresstes Heu vom Heuboden durch eine Luke geworfen haben, dabei stürzte er aus vorerst unbekannter Ursache in den darunter stehenden Futtermischwagen.

Die Feuerwehr barg den Niederösterreicher. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 34-Jährigen feststellen, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag in einer Aussendung.

