Bundesliga-Hammer: Traditionsklub muss absteigen
© APA/BARBARA GINDL

Jetzt ist es fix

Bundesliga-Hammer: Traditionsklub muss absteigen

24.02.26, 11:19
Teilen

Der nächste Paukenschlag in der heimischen Fußball-Szene. 

Das Insolvenzverfahren gegen den SK Austria Klagenfurt ist rechtskräftig eröffnet. Der Klub hat schriftlich bestätigt, keinen Rekurs eingebracht zu haben. Damit wird SK Austria Klagenfurt gemäß Punkt 4.2.5. der Zulassungsbestimmungen zu Saisonende ans Tabellenende gereiht und muss aus der ADMIRAL 2. Liga absteigen. Damit gibt es nach dem Ausscheiden des SV Stripfing – abhängig von der Zahl der Aufsteiger aus den Regionalligen - maximal einen sportlichen Absteiger aus der zweithöchsten Spielklasse.

Fortführung bis Saisonende

Für die kommenden Wochen ist die Fortführung des Spielbetriebs nach Auskunft des zuständigen Insolvenzverwalters vorläufig gesichert, bei diesem liegt auch die Entscheidung über die Fortführung bis Saisonende.

