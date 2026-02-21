Zwei Menschen nach CO-Vergiftung im Spital

Zwei Menschen sind am Samstag nach einem CO-Unfall in einer Werkstatt im Bezirk Schärding im Spital gelandet.

Ein 56-Jähriger musste nach der ärztlichen Untersuchung per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden, eine 21-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. In der Werkstatt stand ein Motorrad auf dem Prüfstand, die Abgasanlage war eingeschaltet. Aus vorerst unbekannter Ursache dürfte es trotzdem zu einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration gekommen sein.

Sowohl der 56-jährige Werkstattbesitzer als auch die 21-Jährige und ihr gleichaltriger Freund verließen die Räumlichkeiten fluchtartig. Der 21-jährige Lebensgefährte setzte daraufhin einen Notruf ab.