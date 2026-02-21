Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
ÖAMTC Notarzt Hubschrauber
© APA/HANS PUNZ

In Oberösterreich

Zwei Menschen nach CO-Vergiftung im Spital

21.02.26, 15:24
Teilen

Zwei Menschen sind am Samstag nach einem CO-Unfall in einer Werkstatt im Bezirk Schärding im Spital gelandet.

Ein 56-Jähriger musste nach der ärztlichen Untersuchung per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden, eine 21-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. In der Werkstatt stand ein Motorrad auf dem Prüfstand, die Abgasanlage war eingeschaltet. Aus vorerst unbekannter Ursache dürfte es trotzdem zu einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration gekommen sein.

Sowohl der 56-jährige Werkstattbesitzer als auch die 21-Jährige und ihr gleichaltriger Freund verließen die Räumlichkeiten fluchtartig. Der 21-jährige Lebensgefährte setzte daraufhin einen Notruf ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen