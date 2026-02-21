Alles zu oe24VIP
Erdbeben
© Getty

Magnitude 4,1

Leichtes Erdbeben im Osten Österreichs

21.02.26, 15:21
Das Erdbebenzentrum lag südöstlich der Hauptstadt Bratislava. 

Bratislava/Wien. Im Osten Österreichs ist am Samstag ein leichtes Erdbeben registriert worden. Laut dem Erdbebendienst der Geosphere Austria ereignete sich das Beben mit der Magnitude 4,1 gegen 14.00 Uhr in der Slowakei, rund 20 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Das Zentrum lag südöstlich der Hauptstadt Bratislava.

In den grenznahen Regionen des Burgenlandes und Niederösterreichs sei es deutlich zu verspüren gewesen, hieß es. Gebäudeschäden seien in Österreich bei dieser Stärke aber nicht zu erwarten, wurde betont.

