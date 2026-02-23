Vor Kugel-Jagd lag Hütter krank im Bett

Abfahrts-Kugel ist plötzlich wieder Thema.

Innsbruck. Wenige Stunden nach der großen Olympia-Party in Innsbruck - Cornelia Hütter musste krankheitsbeding passen - heben unsere Speed heute Richtung Andorra ab. Morgen startet das Training für die Weltcup-Abfahrt in Soldeu (Freitag, 11 Uhr), Samstag und Sonntag (jew. 10.15 Uhr/ alles ORF1 live) folgen zwei Super-G-Konkurrenzen. Hoffentlich mit Conny Hütter. Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Super-G hat nach dem Saison-Aus von Lindsey Vonn plötzlich wieder Chancen auf eine kleine Kristallkugel. Zwischen der Abfahrts-Zweiten Emma Aicher (GER/256 P.) und der Siebtplatzierten Hütter (179) liegen nur 77 Punkte. Allerdings muss Vonn (400) bei nur mehr vier Abfahrten erst einmal eingeholt werden.

Nicht in Soldeu dabei ist Mikaela Shiffrin: Die Gesamtweltcup-Führende will heuer nur mehr „vier bis sechs Rennen“ fahren und den 6. Gesamtweltcup-Sieg fixieren. Ob und wie es danach mit ihrer Karriere weitergeht, ließ die Slalom-Queen offen.