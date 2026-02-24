Brennpunkt Mexiko: Tennis-Profi Zverev spielt heute in Krisenregion!

Landesweite Gewaltausschreitungen, brennende Autos, Gebäude, Banken, Tankstellen - Schüsse und Tote. Alles offenbar kein Hindernis für die Sportwelt: Heute spielt Tennis-Star Zverev ausgerechnet in einer der Krisenregionen Mesikos.

Das Hartplatz-Turnier an der Pazifikküste Mexikos findet wie geplant statt. Die Qualifikation begann bereits am Sonntag, das Hauptfeld startet heute. Alexander Zverev tritt gegen 2 Uhr MESZ zum ersten Mal an.

"Kein Grund für Absage"

Die Veranstalter betonen auf Social Media: „Wir stehen in ständiger Koordination und Kommunikation mit den Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden.“ Aktuell gebe es keinen Grund für eine Absage.

Gewaltwelle erschüttert Mexiko

Die Region leidet unter den Folgen der Tötung des Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes, genannt „El Mencho“, durch das Militär. Anhänger des Kartells zünden Autos, Banken, Tankstellen und Geschäfte an, errichten Straßensperren und liefern sich Gefechte mit Sicherheitskräften. Mindestens 74 Menschen sollen dabei getötet worden sein.

Die Sicherheitslage bleibt angespannt. Das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor Reisen in bestimmte Gebiete Mexikos, einschließlich Acapulco.

Organisatoren reagieren

Die Turnierleitung versichert, dass die Sicherheit von Spielern, Personal und Zuschauern höchste Priorität habe. Kontrollen am Veranstaltungsort wurden verstärkt, zusätzliche Sicherheitskräfte sind vor Ort. Trotz der dramatischen Lage hoffen die Organisatoren, den Turnierbetrieb ohne Zwischenfälle aufrechterhalten zu können.