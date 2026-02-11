Neue Liebe für ORF-Star und Bodybuilderin Martina Reuter

TV-Moderatorin Martina Reuter sorgt für Herzklopfen. Nach ihrem beeindruckenden Gewichtsverlust von 50 Kilogramm hat die 46-Jährige nun bestätigt, dass sie auch privat ihr großes Glück gefunden hat. Ihr neuer Partner ist kein Unbekannter, sondern der Mann, der sie fit gemacht hat.

Martina Reuter und ihr Personal Trainer Vladi Pavlic sind offiziell ein Paar. Wie der TV-Star am Mittwoch bestätigte, wurde aus der sportlichen Zusammenarbeit eine tiefe Liebe. Bereits am Freitag fliegt das Duo gemeinsam in die USA, um bei der New York Fashion Week auf dem Catwalk zu stehen. In Österreich kennt man die Moderatorin für ihre Energie, die sie nun auch in ihre neue Beziehung steckt.

Die beiden lernten sich 2025 über Instagram kennen. Vladi, ein Unternehmer aus Pforzheim, begleitete Martina auf ihrem harten Weg zum Wunschgewicht. "Das Schönste an dieser Phase: Ich bin frisch verliebt: Aus Training wurde Liebe", erklärte die 46-Jährige gegenüber der "Bild"-Zeitung. Mittlerweile teilen die beiden nicht mehr nur Übungsmatten, sondern auch ihren Alltag abseits der Fitnessstudios.

Strenge Regeln für Erfolg

Martina Reuter hat ehrgeizige Ziele und möchte bald bei der Bodybuilding-EM antreten. Dafür hält sie sich an einen strikten Plan: Täglich stehen 90 Minuten Kraft- und Ausdauertraining auf dem Programm. Auf Zucker, Alkohol und Kaffee verzichtet sie komplett. Dass die Beziehung professionell und privat eng verknüpft ist, zeigt ein besonderes Detail: Vladi wiegt seine Partnerin jede Woche persönlich.

© Hersteller

Für die Moderatorin ist dieses Vertrauen ein großer Schritt. Über das wöchentliche Wiegen sagte sie im Interview: "So etwas Intimes hatte ich noch nie". Diese Offenheit scheint das Fundament für ihre gemeinsame Zukunft zu sein. Ob beim Sport oder auf den Laufstegen dieser Welt – das Paar präsentiert sich als eingespieltes Team, das gemeinsam an seine Grenzen geht.