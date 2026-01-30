Swarovski und Ostrowski: Unser ESC-Moderatoren-Duo spaltet das Land

Die Wahl der ORF-Moderatoren für den Song Contest lässt im Internet die Wogen hochgehen. Vor allem mit Michael Ostrowski sind nicht alle ESC-Fans einverstanden.

Am Donnerstag gab der ORF bekannt, dass Kristall-Erbin Victoria Swarovski und Schauspieler Michael Ostrowski den diesjährigen Song Contest in Wien moderieren werden. Was bei vielen Begeisterung auslöste, ist für andere eine komplette Fehlentscheidung. Dabei steht vor allem Ostrowski in Kreuzfeuer der Kritik.

© ORF/Thomas Ramstorfer

Ostrowski, ein begnadeter Schauspieler, ist ein absoluter Kino- und TV-Liebling in Österreich und darüber hinaus. Mit Rollen in den "Eberhofer"-Kult-Krimis oder heimischen Komödien wie "Die unabsichtliche Entführung der Elfriede Ott" oder "Der Onkel" spielte er sich in die Herzen der Fans. Als Show-Moderator sieht es allerdings nicht ganz so rosig aus. Seit Jahren moderiert er den FM4-Protest-Song-Contest - eine sehr alternative Gegenveranstaltung zu ESC, bei der er sich zahlreiche politische und sonstige Spitzen nicht verkneifen kann. Beim Publikum im Rabenhof kommt dies immer gut an - beim "echten" Song Contest ein absolutes No-Go.

© Andreas Tischler

Schon Amadeus "in den Sand gesetzt"

Einige User im Netz regen sich noch heute über seine Moderationen beim heimischen Musikpreis "Amadeus" auf. "Die Amadeus Verleihung hat er ja damals ordentlich in den Sand gesetzt". Auch als Moderator der Grazer Opernredoute sorgte er als Moderator schon für einen Eklat. Deine andere Userin kommentierte die Wahl der Moderatoren mit "Dieser Typ geht doch gar nicht" oder "Um Gottes Willen. Ostrowski mit dem Meidlinger L". Viele wünschen sich auch Andi Knoll auf der Bühne. "Andi Knoll wäre kompetenter" hieß es dazu.

Andi Knoll © Tischler

Swarovski muss nur einen Bruchteil an Ostrowskis Kritik einstecken. Die große Liebe von Mark Mateschitz muss sich "nur" anhören, dass der Red Bull Erbe es für sie "gerichtet" hätte. An Ihrer Kompetenz als Moderatorin zweifelt hingegen keiner. Schließlich moderiert Victoria in Deutschland die RTL-Show "Let's Dance" seit Jahren erfolgreich und bringt jede Menge Live-Erfahrung mit. Auch optisch ist der TV-Star ein absolutes Highlight.

Gute Kombination?

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski © ORF

Vielleicht hat der ORF ja gerade auf diese ungewöhnliche Kombination gesetzt. Swarovskis Professionalität gepaart mit Ostrowskis teilweise schrägem Humor könnte im TV funktionieren - wenn man es nicht übertreibt. Erfahren werden wir es aber erst im Mai, wenn der Song Contest vor 170 Millionen TV-Sehern in Wien über die Bühne geht.