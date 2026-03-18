Gemüse zum Dessert? Backen mit Karotten, Zucchini und Co.

Zuckerfreie Gummibärchen: So machen Sie die süße Nascherei einfach selbst

Während der Fastenzeit wächst bei vielen die Lust auf Süßes, auch auf Gummibärchen. Die gute Nachricht: Die beliebte Nascherei lässt sich ganz einfach selbst herstellen und sogar zuckerfrei genießen. Mit wenigen Zutaten entsteht eine fastenfreundliche Alternative, die überraschend lecker ist.