Gemüse zum Dessert? Backen mit Karotten, Zucchini und Co.

Wer bei Zucchini, Karotte und Co. nur an Beilagen oder Salat denkt, verpasst das Beste: Die Gartenstars machen sich auch ganz hervorragend im Kuchen!
Karottenkuchen
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ZUTATEN FÜR 1 FORM (25 CM)
- 125 g Karotten
- 225 g Butter und für die Form
- 225 g Rohrzucker
- 1 EL Vanillezucker
- 4 Eier
- 220 g Mehl und für die Form
- 1 Msp.
- Zimtpulver
- 2 TL Backpulver
- 50 ml Milch
- 150 g gemahlene Walnusskerne
Außerdem:
- 125 g Staubzucker
- 1 EL Zitronensaft
- 40 g grob gehackte Walnusskerne
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 25 MIN
- Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Kranzform (25 cm) mit Butter einfetten und mit Mehl ausstäuben.
- Karotten schälen und fein raspeln. Butter mit Rohrzucker und Vanillezucker weiß-schaumig schlagen. Die Eier verquirlen und nach und nach unterrühren. Mehl, Zimt und Backpulver mischen, auf die Schaummasse sieben und mit 2 EL Milch unterziehen. Die Masse in 2 Portionen teilen. Unter die eine Hälfte die Nüsse und die übrige Milch ziehen, unter die andere Portion die Karotten rühren.
- Gut die Hälfte des Karottenteigs in die Form geben und zum Rand hin leicht hochstreichen. Die Hälfte des Nussteigs darauf füllen, übrigen Karottenteig darauf geben und mit dem restlichen Nußteig bedecken.
- Im vorgeheizten Backofen 45–50 Minuten backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, etwa 10 Minuten in der Form ruhen lassen, dann auf ein Gitter stürzen und auskühlen lassen.
- Für die Glasur den Staubzucker mit Zitronensaft und etwas Wasser dickflüssig und glatt rühren. Auf den Kuchen pinseln und mit den gehackten Walnüssen bestreuen. Glasur fest werden lassen und den Kuchen zum Servieren in Stücke schneiden.
Zucchinikuchen mit Zitronencreme
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ZUTATEN FÜR 1 FORM (26 CM)
Für den Teig:
- 4 Eier
- 200 g Zucker
- 120 ml Pflanzenöl
- 700 g Zucchini
- 4 EL Zitronensaft
- 2 EL Bio-Limettenabrieb
- 200 g gemahlene Haselnusskerne
- 250 g Mehl
- 1 Päckchen Backpulver
- 1 Prise Salz
Für die Creme:
- 1 Blatt Gelatine
- 600 g Obers
- 200 g weiße Schokolade
- 2 EL Bio-Limettenabrieb
- 2 EL Zitronensaft
- 1/2 TL Vanilleextrakt
- 1 Prise Salz
Außerdem:
- 1 EL Bio-Limettenabrieb
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 10 MIN + 5 H KÜHLEN
- Den Backofen auf 180 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Eine Springform (26 cm) mit Backpapier auslegen.
- Für den Teig Eier, Zucker und Öl ca. 10 Min. schaumig schlagen. Zucchini waschen und mit der Schale fein raspeln. Unter die Eimasse heben, Zitronensaft und Limettenabrieb einrühren. Haselnüsse, Mehl, Backpulver und Salz mischen und unterheben.
- Teig in die Form füllen und im Ofen 30–40 Minuten goldbraun backen. Etwas abkühlen lassen, dann den Rand der Form lösen und den Boden erkalten lassen.
- Für die Creme Gelatine in kaltem Wasser einweichen. In einem Topf 200 g Obers zum Kochen bringen und vom Herd nehmen. Gelatine ausdrücken und unter Rühren im Obers auflösen.
- Weiße Schokolade hacken und in eine Schüssel geben. Obers darübergießen. Limettenabrieb, Zitronensaft, Vanille und Salz ergänzen und alles mit dem Kochlöffel gut verrühren.
- Restliches Obers zugießen und die Creme mit einem Pürierstab aufmixen. Mit Frischhaltefolie abdecken und 4–5 Stunden (oder über Nacht) kühlen.
- Vor dem Servieren die Zitronencreme mit dem Handrührgerät aufschlagen und wolkig auf dem Kuchen verstreichen. Mit Limettenabrieb bestreuen und den Zucchinikuchen in Stücke schneiden.
Süßkartoffelkuchen
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ZUTATEN FÜR 1 KASTENFORM (30 CM)
- 350 g Süßkartoffeln
- 5 Eier
- 200 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 1/2 TL Zimtpulver
- Abrieb und Saft von 1 Bio-Zitrone
- 200 g gemahlene Walnusskerne
- 100 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 3 EL gehackte Walnusskerne
- Staubzucker zum Bestäuben
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 20MIN
- Den Backofen auf 180 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Eine Kastenform (30 cm) mit Backpapier auslegen.
- Süßkartoffeln waschen, schälen und fein raspeln. Eier trennen. In einer Schüssel das Eigelb mit etwa der Hälfte des Zuckers, Salz, Zimt, Zitronenabrieb und -saft schaumig schlagen.
- Eiweiß steif schlagen, dabei den restlichen Zucker einrieseln lassen und weiter schlagen, bis ein schnittfester Eischnee entstanden ist. Gemahlene Walnüsse mit Mehl und Backpulver vermischen und abwechselnd mit dem Eischnee unter die Eigelbmasse heben.
- Zum Schluss die Süßkartoffelraspel unterziehen. Teig in die Form füllen, glattstreichen, mit den gehackten Nüssen bestreuen und im Ofen ca. 45 Minuten backen (Stäbchenprobe).
- Aus dem Ofen nehmen, auskühlen lassen und aus der Form lösen. Vor dem Servieren mit Staubzucker bestäuben und nach Belieben leicht geschlagenes Obers dazu reichen.
Rote-Rübe-Kuchen
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ZUTATEN FÜR 1 KASTENFORM (25 CM)
- 200 g gegarte Rote Rübe
- 200 g Butter und für die Form
- 200 g Zucker
- 2 EL Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 5 Eier
- 200 g Mehl
- 2 TL Backpulver
- 1 TL Zimtpulver
- 1 Msp. Macispulver
- 1 Msp. Nelkenpulver
- 80 g gemahlene Walnusskerne
- 200 g gehackte Walnusskerne
- 70 g Schokoladentropfen
- Milch bei Bedarf
- 1 EL sehr fein gehackte Minze
- Staubzucker zum Bestreuen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 30 MIN
- Den Backofen auf 180 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Eine Kastenform (25 cm) leicht mit Butter fetten und mit Backpapier auslegen, dabei die Ränder leicht überlappen lassen.
- Rote Rübe fein würfeln. Weiche Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz cremig rühren. Nach und nach die Eier jeweils einzeln gut unterrühren. Mehl mit Backpulver und Gewürzen vermischen und mit den gemahlenen Walnüssen unterheben.
- Rote-Rübe-Würfel, die Hälfte der gehackten Walnüsse und die Schokoladentropfen untermischen. Alles kurz verrühren und bei Bedarf noch etwas Milch ergänzen.
- Teig in die Form geben und im Ofen ca. 30 Minuten backen. Kurz herausnehmen, die übrigen Walnusskerne als Streifen der Länge nach mittig aufstreuen und den Kuchen in 20–30 Minuten fertig backen (Stäbchenprobe). Sollte die Oberfläche zu stark bräunen, mit Alufolie oder Backpapier abdecken.
- Den fertigen Kuchen herausnehmen, etwas abkühlen lassen, dann mitsamt dem Papier aus der Form heben und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Zum Servieren den Kuchen auf eine Platte setzen, mit Minze bestreuen und leicht mit Staubzucker besieben.
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