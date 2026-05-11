Die Spargel-Formel: So viel sollten Sie pro Person wirklich einplanen

Der Spargel hat Hochsaison, doch günstig ist er nicht. Deshalb stehen wir oft vor demselben Dilemma: Kaufen wir zu wenig, knurrt der Magen. Kaufen wir zu viel, wandern die teuren Stangen womöglich in den Müll. Deshalb verraten wir die geniale Formel, mit der Sie immer die perfekte Menge treffen.

Spargel ist ein echtes Multitalent in der Küche: Ob ganz klassisch mit Sauce Hollandaise, knackig als Salat oder sogar als mutiges Dessert, die Variationsmöglichkeiten sind grenzenlos. Damit nach dem Kochen niemand hungrig bleibt, stellt sich jedoch die entscheidende Frage: Wie viel Spargel pro Kopf ist eigentlich ideal? Die Antwort hängt natürlich davon ab, ob das Edelgemüse die Hauptrolle spielt oder als feine Beilage glänzt. Hier ist unser praktischer Überblick:

Die magische Faustregel: „Ein Pfund pro Mund“

Vielleicht haben Sie diesen Spruch schon einmal gehört und er ist tatsächlich das Geheimnis für entspanntes Kochen. Ein Pfund entspricht 500 Gramm. Das ist exakt die Menge ungeschälten Spargels, die ein erwachsener Mensch in der Regel braucht, um richtig satt zu werden.

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Das gilt vor allem dann, wenn der Spargel der Star auf dem Teller ist und es dazu (fast) nur leichte Beilagen wie Pellkartoffeln gibt. Planen Sie also zum Beispiel ein herrliches Ofenspargel-Rezept für vier Personen, sollten zwei Kilo Spargel in Ihren Einkaufskorb wandern.

Dient der Spargel „nur“ als Beilage, etwa zu einem deftigen Steak oder in Bratnudeln, reicht die Hälfte. Mit 250 Gramm pro Person fahren Sie hier sicher und haben die perfekte Balance auf dem Teller.

Unterschied zwischen weißem und grünem Spargel

Vielleicht denken Sie: „500 Gramm Gemüse für eine Person? Das ist aber ordentlich!“ Doch hier kommt ein Faktor ins Spiel, den viele vergessen: der Schälverlust.

Bei weißem Spargel landen durchschnittlich 25 bis 30 Prozent des ursprünglichen Gewichts als Schale und holzige Enden im Müll. Von dem halben Kilo bleiben am Ende auf dem Teller also netto „nur“ noch rund 350 bis 375 Gramm Gemüse übrig. Beim grünen Spargel ist der Verlust deutlich geringer, da hier meist nur das untere Drittel geschält und das harte Ende gekappt wird. Für ein Hauptgericht können Sie daher beim grünen Spargel die Menge auf 375 bis 400 g pro Person reduzieren.

Richtwert bei losen Stangen

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Kaufen Sie Spargel lose auf dem Markt und haben keine Waage parat? Kein Problem! Wenn Sie mittelstarke Stangen kaufen, ergeben etwa 12 bis 16 Stangen ein halbes Kilo. Für Ihren Einkauf können Sie sich also diese Faustregel merken:

Als Hauptgericht: grob 14 Stangen Spargel pro Person

Als Beilage: grob 7 Stangen Spargel pro Person

(Tipp: Ist der Spargel besonders dick oder dünn, weicht die Zahl natürlich leicht ab.)

Doch zu viel gekauft? Die besten Profi-Tipps für Reste und Lagerung

Falls Sie sich trotz der Formel verschätzt haben, keine Panik! Spargel ist viel zu schade für die Tonne. Mit diesen Tricks holen Sie das Beste aus dem Edelgemüse heraus:

Haltbarkeit im Kühlschrank verlängern

Ungeschälter weißer Spargel bleibt 2 bis 3 Tage knackig, wenn Sie ihn in ein leicht feuchtes Küchentuch wickeln und ins Gemüsefach legen. Grünen Spargel lagern Sie am besten wie einen Blumenstrauß: Stellen Sie ihn einfach aufrecht in ein Glas mit ein wenig Wasser.

Auch die Schalen verwerten

Werfen Sie die Schalen und Enden des weißen Spargels bloß nicht weg. Wenn Sie sie mit etwas Salz, Zwiebeln und Gewürzen in Wasser auskochen, erhalten Sie einen aromatischen Spargelfond, die beste Basis für eine cremige Spargelsuppe am nächsten Tag.

Reste-Essen deluxe

Übrig gebliebener, bereits gekochter Spargel lässt sich hervorragend zu einem Blitz-Gratin mit Kartoffeln und Käse überbacken oder püriert zu einer raffinierten Spargel-Mayonnaise verarbeiten.

Einfrieren für später

Roher, geschälter Spargel lässt sich auch wunderbar portionsweise einfrieren. Geben Sie ihn danach einfach direkt gefroren ins kochende Wasser.