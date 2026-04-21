Starkoch Steffen Henssler verrät seine 3 besten Spargel-Rezepte

Der deutsche TV-Koch Steffen Henssler zeigt, wie man Spargel unkompliziert, aber mit maximalem Geschmack auf den Teller bringt.
Endlich ist es wieder soweit: Der Frühling ist wieder da und mit ihm die heiß ersehnte Spargel-Zeit! Passend zum Saisonstart verrät Steffen Henssler seine besten Spargel-Rezepte, die alles andere als gewöhnlich sind. Drei Gerichte, die beweisen, dass raffinierte Frühlingsküche auch im stressigen Alltag spielend leicht gelingt und nicht viel Zeit in Anspruch nimmt.
Spargel-Chili Suppe
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Zutaten (für 2 Personen):
- 250 g geschälter weißer Spargel
- Kleine weiße Zwiebel
- 0,5 Chilischote
- 2 EL Butter
- 30 ml weißer Portwein
- 30 ml Weißwein
- 1 TL Salz
- 1 TL Zucker
- 250 ml Gemüsebrühe
- 125 ml Sahne
- 1 Schuss Zitronensaft
Zubereitung:
- Den Spargel schälen, die holzigen Enden abbrechen und den Spargel in dünne Scheiben. Die Zwiebel in dünne Streifen schneiden.
- Zwei Esslöffel Butter in einem Topf erhitzen und Zwiebel und Spargel zusammen mit der Chilischote anschwitzen. 1 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Zucker dazugeben und mit Port- und Weißwein ablöschen.
- Die Flüssigkeit um die Hälfte reduzieren, mit Brühe auffüllen und 15 Minuten köcheln lassen. Die Sahne dazugeben und kurz aufkochen. Die Suppe mit einem Mixer fein pürieren und mit einem Spritzer Zitronensaft abschmecken.
Hensslers Tipp:
- Wer am Tisch unterschiedliche Schärfe-Vorlieben hat, kocht die Suppe am besten ganz mild ohne frisches Chili. Stattdessen kann sich jeder seine Portion direkt auf dem Teller mit ein paar Tropfen Chili-Öl oder ein paar Chiliflocken individuell aufpeppen. Das sieht zudem als feines rotes Topping auf der hellen Suppe fantastisch aus!
Spaghetti mit weißem Spargel und Bärlauch
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Zutaten (für 2 Personen):
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250 g Spaghetti
- 6 Stangen weißer Spargel
- 12 Kirschtomaten
- 4 - 5 EL Olivenöl
- 1 Prise Italienisches Gewürz
- 8 Blätter Bärlauch
- 30 g geriebener Parmesan
Zubereitung:
- Spaghetti in kochendem Salzwasser nach Packungsanleitung al dente garen.
- Die Spargelstangen gründlich schälen, die holzigen Enden abbrechen und den Spargel schräg in Scheiben schneiden. Kirschtomaten längs halbieren. Beides zusammen in einer Wokpfanne mit 2 EL heißem Olivenöl ca. 1-2 Minuten anbraten und mit italienischem Gewürz würzen.
- In der Zwischenzeit Bärlauch in grobe Streifen schneiden und in die Pfanne geben. Bärlauch kurz mitbraten und im Anschluss die gekochten Spaghetti zufügen. Pasta mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit 2-3 EL Olivenöl beträufeln und einmal gut durchschwenken. Spargel-Pasta auf Tellern anrichten und mit Parmesan bestreuen.
Hensslers Tipp:
- Der absolute Pasta-Geheimtipp für die perfekte Bindung: Heben Sie vor dem Abgießen der Spaghetti eine kleine Tasse des stärkehaltigen Nudelwassers auf. Einen kräftigen Schuss davon am Ende mit in die Pfanne geben. Das sorgt beim Durchschwenken dafür, dass sich Olivenöl, Parmesan und der feine Bärlauchgeschmack zu einer herrlich cremigen Sauce verbinden.
Spargel mit Avocado und Knusper
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Zutaten (für 2 Personen):
- 8 Stangen weißer Spargel
- 2 EL Bratöl
- 1 Frühlingszwiebel
- 2 Zweige Rosmarin
- 0,5 rote Peperoni
- 1 EL Butter
- 1 Scheibe Toastbrot
- 1 Avocado
- 0,5 Zitrone
- 1 TL Sesamöl
- 1 TL Zucker
- 2 EL Sojasauce
- 1 TL gerösteter Sesam
Zubereitung:
- Spargel gründlich schälen, die holzigen Enden abbrechen und die Spargelstangen längs halbieren. Bratöl in einer Pfanne erhitzen und die Spargelstangen von allen Seiten darin goldbraun und bissfest anbraten.
- In der Zwischenzeit die Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden. Rosmarinnadeln von den Zweigen zupfen und grob hacken. Peperoni mit Kernen in feine Ringe schneiden. Butter in einer Pfanne zerlassen und Frühlingszwiebel, Rosmarin, Peperoni und feingezupftes Toastbrot ca. 3 Minuten darin rösten.
- Unterdessen die Avocado längs halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch jeweils mit einem Löffel aus der Schale lösen. Dann das Fruchtfleisch mit einem Löffel und etwas Druck durch ein feines Sieb in eine Schüssel streichen. Die fein pürierte Avocado mit Zitronensaft, Salz und Sesamöl verfeinern. Avocadocreme auf zwei Teller verteilen und darauf verstreichen.
- Spargel mit einem Teelöffel Zucker in der Pfanne karamellisieren und mit Sojasauce ablöschen. Anschließend den Spargel auf der Avocadocreme anrichten. Das Gröstl mit Gewürzsalz würzen und Sesam zufügen, gut durchschwenken und anschließend jeweils auf den Spargelstangen verteilen.
Hensslers Tipp:
- Wer kein Toastbrot zur Hand hat, kann für das knusprige Gröstl auch ideal altbackenes Brot oder Brötchen verwenden. Für noch mehr Aroma und Biss kann das Gröstl zusätzlich mit ein paar gehackten und gerösteten Nüssen (z.B. Cashewkernen oder Mandeln) verfeinert werden.
So schmeckt der Frühling besonders gut!