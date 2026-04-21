Starkoch Steffen Henssler verrät seine 3 besten Spargel-Rezepte

Vergessen Sie den Kuchen: So genial lässt sich Rhabarber herzhaft kombinieren Wer an Rhabarber denkt, hat meist sofort süßen Kompott, Streuselkuchen oder Fruchtsaft im Kopf. Doch das Frühlingsgemüse (ja, Gemüse!) kann noch so viel mehr. Wir zeigen Ihnen 5 aufregende Rezepte, die beweisen: Rhabarber kann man auch fantastisch herzhaft zubereiten.