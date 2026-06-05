Diese 4 leichten Airfryer-Sommerrezepte müssen Sie kennen

Worauf wir im Sommer absolut keine Lust haben? Stundenlang in der Küche zu stehen und am heißen Backofen oder Herd zu schwitzen. Doch keine Sorge: Mit dem Airfryer zaubern Sie in wenigen Minuten sommerlich leichte Gerichte.

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Vergessen Sie ewig aufheizende Ofen-Odysseen oder schwere Pfannengerichte. Wenn die Temperaturen steigen, wird der Airfryer zum unverzichtbaren Küchenhelfer. Er zaubert im Handumdrehen knusprige Lieblingsgerichte und frische Sommer-Snacks ohne die Küche zusätzlich aufzuheizen. Wir zeigen vier geniale Rezepte, die schnell gemacht sind, fantastisch schmecken und garantiert für Begeisterung sorgen.

Gebackener Feta

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Zutaten für 1-2 Personen 200 g Fetakäse

75 g Oliven

125 g Kirschtomaten

1 Stk. Zwiebel

2 TL Honig

1/2 TL Chili-Flocken

1 Handvoll Thymian

1/2 Saft Zitrone

50 ml Olivenöl Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 2

So geht's:

Den Feta im Ganzen mittig in den Korb des Airfryers setzen. Die halbierten Tomaten, Oliven und Zwiebelstreifen bunt um den Fetakäse herum verteilen. Den Käse mit dem Honig beträufeln und mit Chili-Flocken sowie frischem Thymian toppen. Den Zitronensaft darübergeben und alles großzügig mit dem Olivenöl beträufeln. Bei 180 Grad für ca. 12-15 Minuten backen. Noch heiß servieren und direkt mit knusprigem Fladenbrot dippen.

Caesar Salad

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Zutaten für 2 Personen 4 Stk Hühnerschnitzel

1 Stk Römersalatherz

100 g Croutons

100 g gehobelter Parmesan

2 EL Olivenöl

2 EL Sonnenblumenöl

2 EL Schlagobers

0,5 EL Senf

1 Prise Salz, Pfeffer Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 2

So geht's:

Das Hühnchen mit Olivenöl beträufeln, großzügig mit Salz und Pfeffer würzen und in den Airfryer legen. Das Gerät starten und das Hühnchen für ca. 13 Minuten saftig garen. In der Zwischenzeit den Salat waschen, in mundgerechte Stücke zupfen und auf vier Teller verteilen. Croutons und einen Teil des Parmesans darüberstreuen. Für das Dressing: Sonnenblumenöl, Obers, 1 EL des gehobelten Parmesans und den Senf gut verquirlen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wenn das Hühnchen fertig ist, in große Würfel schneiden und warm auf dem Salat drapieren. Mit dem Dressing beträufeln und sofort genießen.

Zucchini-Pommes

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Zutaten für 4 Personen 2-3 Stk. Zucchini

4 EL Mehl

2 Stk. Eier

2 EL Milch

1/2 TL getrockneter Dill

1/2 TL Oregano & Thymian

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Knoblauchgranulat

1/4 TL Salz, Pfeffer

70 g Panko-Paniermehl Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

So geht's:

Die Zucchini waschen, putzen, halbieren und längs in Viertel schneiden. So bekommen Sie aus jeder Zucchini 8 dicke, saftige Pommes. Bauen Sie eine Panierstraße aus drei tiefen Tellern: Teller 1: Mehl, Teller 2: Eier, verquirlt mit Milch und allen Gewürzen, Teller 3: Panko-Brösel Jedes Zucchinistück erst im Mehl wenden, dann durch das Ei ziehen und zuletzt rundherum im Panko wälzen. Den Garkorb des Airfryers (oder etwas Backpapier) leicht einölen. Die Hälfte der Zucchini-Pommes in den Korb legen, dünn mit Öl besprühen und bei 180 Grad für etwa 12 Minuten backen, bis die Panade wunderschön goldbraun und knusprig ist. Die erste Ladung warmhalten, während der zweite Schwung frittiert.

Hot Honey Pfirsiche mit Brie

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Zutaten für 2 Personen 2 Stk. Reife Pfirsiche

1/2 Stk. Brie Käse

1 EL Honig

1 TL Chiliflocken

1 Handvoll Minzblätter Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 2

So geht's:

Die Pfirsichhälften in den Airfryer geben und bei 190 Grad für etwa 8 Minuten karamellisieren lassen. Herausnehmen und noch heiß mit Honig beträufeln. Für den Kick mit Chili-Flocken und fein gehackter frischer Minze garnieren. Zusammen mit dem cremigen Brie servieren. Ein Glas eisgekühlter Weißwein oder Rosé dazu und der Sommerabend ist perfekt.

Lassen Sie den Ofen aus, schmeißen Sie den Airfryer an und genießen Sie die heißen Tage in vollen Zügen.