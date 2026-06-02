herzhafte ideen
Diese pikanten Topfen-Gerichte sollten Sie probieren
Topfen-Spinat-Nocken auf Paradeisersauce
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 Stk. Zwiebel
- 200 g Baby-Spinat
- 4 EL Olivenöl
- 250 g Topfen
- 4 EL Speise-Stärke
- 100 g Semmelbrösel
- 100 g Linsenmehl
- 1 Prise Salz
- 1 Prise Pfeffer
- 1 1 Geriebener Muskat
- 600 g stückige Paradeiser
- 1/2 Handvoll Basilikum
ZUBEREITUNG
- Die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Spinat waschen, abtropfen lassen und grob hacken. In einer Pfanne 2 EL Öl erhitzen und die Hälfte der Zwiebelwürfel darin glasig anschwitzen. Den Spinat dazugeben und unter Wenden in 1–2 Minuten zusammenfallen, anschließend abkühlen lassen.
- Den Spinat gut ausdrücken, grob hacken und mit dem abgetropften Topfen, der Stärke, den Semmelbröseln und dem Linsenmehl verrühren. Alles mit Salz, Pfeffer und Muskat kräftig würzen und zu einer formbaren Masse verarbeiten. Bei Bedarf noch etwas Topfen oder Stärke einarbeiten. Die Masse ca. 30 Minuten ruhen lassen.
- Inzwischen in einem Topf das restliche Öl erhitzen und die übrigen Zwiebelwürfel darin hell anschwitzen. Stückige Paradeiser und 300 ml Wasser dazugeben. Die Sauce salzen, pfeffern und zugedeckt ca. 15 Minuten sanft köcheln lassen.
- Das Basilikum abbrausen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Einige Blätter zum Garnieren beiseitelegen, den Rest fein schneiden und unter die Paradeisersauce rühren.
- In einem Topf reichlich Salzwasser zum Kochen bringen und die Temperatur reduzieren. Aus der Topfenmasse mit zwei Teelöffeln kleine nockenförmige Knödel abstechen und diese portionsweise ins siedende Wasser gleiten lassen. Sobald sie an die Oberfläche steigen, die Knödel weitere 5 Minuten ziehen lassen.
- Die Knödel mit einem Schaumlöffel aus dem Topf heben und kurz abtropfen lassen. Die Paradeisersauce abschmecken, in tiefen Tellern anrichten und die Knödel darauf verteilen. Alles mit Basilikum garnieren und servieren.
Topfen-Spinat-Puffer mit Rohkostsalat
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 500 g Topfen
- 120 g Grieß
- 2 Stk. Eier
- 60 g geriebener Parmesan
- 1 Prise Salz, Pfeffer
- 1 Prise Muskat
- 1 Stk. Schalotte
- 1 Stk. Knoblauchzehe
- 3–4 EL Butterschmalz
- 1 Stk. Apfel
- 4 Stk. Karotten
- 250 g Knollensellerie
- 1 Handvoll Petersilie
- 2 EL Apfelessig
- 1 EL Zitronensaft
- 1 Prise Zucker
ZUBEREITUNG
- Topfen in einem mit einem Tuch ausgelegten Sieb ca. 2 Stunden abtropfen lassen. Anschließend in einer Schüssel mit Grieß, Eiern und Käse vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und ca. 30 Minuten abgedeckt stehen lassen.
- Spinat waschen, putzen und trockenschleudern. Schalotte und Knoblauch abziehen, beides fein würfeln und in einer heißen Pfanne in 1 EL Butterschmalz glasig dünsten. Spinat zugeben, zusammenfallen und die Flüssigkeit verdampfen lassen. Abkühlen lassen, falls nötig ausdrücken und grob hacken.
- Unter die Topfenmasse mengen. Daraus ca. 16 Puffer formen und portionsweise in einer heißen, beschichteten Pfanne in jeweils etwas Butterschmalz auf beiden Seiten je ca. 4 Minuten goldbraun ausbacken. Nach Belieben im Ofen (70 °C) warmhalten, bis alle Puffer ausgebacken sind. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.
- Für den Salat den Apfel waschen, halbieren und das Kernhaus entfernen. Karotten und Sellerie schälen und alles in feine Streifen schneiden oder hobeln. Petersilie abbrausen, trockenschütteln, Blätter abzupfen und in Streifen schneiden. Essig mit dem Zitronensaft, etwas Salz und Zucker verrühren, die Apfel- und Gemüsestreifen mit der Petersilie untermengen, abschmecken und zu den Puffern servieren.
Fladenbrote mit Zitronen-Chili-Öl
ZUTATEN FÜR 10 STÜCK
- 2 TL Zucker
- 1 1/2 EL Olivenöl
- 2 TL Trockengerm
- 635 g Mehl
- 2 TL grobes Meersalz
- 75 g cremiger Topfen
- 1 Stk. Knoblauchknolle
- 2 Stk. Chilischoten
- 2 EL Bio-Zitronenschale
- 6 Zweige gewaschener Thymian
- 600 g stückige Paradeiser
- 200 g Frischkäse
ZUBEREITUNG
- Für die Fladenbrote Zucker, Olivenöl, Trockengerm und 375 ml warmes Wasser in einer Schüssel verrühren und ca. 15 Minuten stehen lassen. Mehl und Meersalz in eine Rührschüssel geben und mit dem Knethaken der Küchenmaschine auf niedriger Stufe vermengen. Dann die Germmischung und den Topfen nach und nach hinzufügen.
- Alles gut vermischen und den Teig auf mittlerer Stufe in ca. 8 Minuten geschmeidig und elastisch kneten. Dann in eine leicht geölte Schüssel legen, mit Frischhaltefolie abdecken und ca. 1 Stunde ruhen lassen, bis sich sein Volumen verdoppelt hat.
- Inzwischen für das Zitronen-Chili-Öl die Knoblauchknolle von den äußeren Hüllblättern befreien und waagerecht halbieren. Beide Hälften mit der Schnittfläche nach unten in einen Topf legen. Das Olivenöl zufügen und alles erhitzen, bis sich Bläschen am Rand bilden, dann vom Herd nehmen.
- Chilischoten waschen, putzen und längs halbieren. Mit der Zitronenschale sowie dem Thymian einlegen, das Öl auskühlen lassen und durchziehen lassen.
- Den Teig nochmals kräftig durchkneten, abdecken und erneut 30 Minuten gehen lassen. Anschließend auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, mit etwas Mehl bestäuben und in 10 gleich große Portionen teilen. Diese jeweils zu einer Kugel formen. Ein Backblech mit Backpapier belegen, die Teigkugeln darauf mit ausreichend Abstand verteilen und nochmals ca. 30 Minuten gehen lassen.
- Anschließend die Kugeln jeweils auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu ca. 5 mm dicken Ovalen ausrollen. Die Teiglinge jeweils auf ein Stück Backpapier legen und stapeln, bis alle fertig sind. Einen Grill (oder eine Grillpfanne oder -platte) auf hohe Temperatur vorheizen.
- Die Teiglinge auf einer Seite mit dem Zitronen-Chili-Öl bestreichen, mit der geölten Seite nach unten auf den heißen Rost legen und ca. 3 Minuten grillen. Die Oberseite ebenfalls mit dem Würzöl bestreichen, die Brote wenden und auf der anderen Seite in ca. 3 Minuten fertig grillen, bis sie aufgegangen sind und die typischen Röstaromen aufweisen.
- Fertige Fladenbrote auf einen Teller legen und zum Warmhalten mit einem Tuch oder Alufolie abdecken.
- Frischkäse in einer Schale glatt rühren, mit dem restlichen Zitronen-Chili-Öl beträufeln und mit Pfeffer übermahlen. Die Fladenbrote mit den Knoblauchhälften und Chilihälften (aus dem Würzöl) servieren und die Ziegenfrischkäsecreme dazu reichen.
Topfen-Paradeiser-Tiramisu
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 200 g Dinkelweckerl
- 5 Stk. Paradeiser
- 1 Handvoll Kräuter
- 4 EL Olivenöl
- 1 EL weißer Balsamico
- 1 Prise Salz
- 1 Prise Pfeffer
- 400 g Topfen
- 125 g Ricotta
- 1 TL Bio-Zitronenabrieb
- 1 EL Zitronensaft
- 2 EL Pinienkerne
ZUBEREITUNG
- Die Weckerl in etwa 2 cm große Würfel schneiden. Paradeiser kreuzweise einritzen, überbrühen, kalt abschrecken, häuten, vierteln und entkernen. Das Fruchtfleisch in Würfel schneiden
- Kräuter waschen, trockentupfen und die Blätter abzupfen. Einige Basilikumblätter zum Garnieren beiseitelegen, den Rest fein hacken. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Kräuter mit 2 EL Öl, Essig, etwas Salz und Pfeffer unter die Paradeiser mischen.
- Topfen mit Ricotta, Zitronenabrieb und -saft verrühren und mit Pfeffer würzen. Brotwürfel, Paradeisermischung und Topfencreme abwechselnd in vier Gläser (ca. 250 ml) schichten. Zugedeckt im Kühlschrank etwa 2 Stunden durchziehen lassen.
- Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze goldbraun rösten und wieder abkühlen lassen. Zum Servieren auf die Gläser verteilen und mit Basilikum garnieren.
Rezepte von StockFood.
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden