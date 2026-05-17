Pizza mal anders: Diese Kreationen müssen Sie ausprobieren

Machen Sie Ihren Pizzateig zur Bühne für neue Geschmackswelten! Von der Frische der Zitrone bis zur Cremigkeit der Burrata: Diese innovativen Beläge versprechen Pizza-Momente, die in Erinnerung bleiben.

Pizza mit Schinken, Salami & Oliven

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

1/2 Würfel Germ

1 Prise Zucker

1/2 TL Salz

2 EL Olivenöl

400 g Weizenmehl plus zum Arbeiten

400 g stückige Paradeiser aus der Dose

Salz

Pfeffer

2 TL getrockneter Oregano

100 g schwarze und grüne, entsteinte Oliven

100 g Paprikasalami

2 rote Peperoni

200 g geriebener

Mozzarella

150 g Parmaschinken

Basilikumblätter für die Garnitur

ZUBEREITUNG * LEICHT * 3 H

1. Germ, Zucker und ca. 50 ml Wasser vermengen und ca. 10 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Salz, Öl und Mehl in eine Rührschüssel geben, das Germwasser und 175 ml Wasser zugießen und alles zu einem geschmeidigen Germteig verkneten, der nicht mehr am Schüsselrand klebt. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser ergänzen. Schüssel abdecken und den Teig ca. 2 Stunden bei Zimmertemperatur gehen lassen.

2. Für den Belag die Paradeiser mit Salz und Pfeffer würzen und den Oregano einrühren. Oliven in Ringe schneiden, Salami in dünne Scheiben schneiden, Peperoni waschen und in feine Ringe schneiden. Den Backofen auf 230 °C Oberund Unterhitze vorheizen.

3. Teig in vier Portionen teilen, jeweils dünn und oval auf ca. 20x26 cm ausrollen und auf je ein Stück Backpapier legen. Paradeisersauce darauf verstreichen, mit Salamischeiben belegen und mit dem Mozzarella bestreuen.

4. Zwei der Pizzen mit dem Backpapier auf zwei Backbleche ziehen und zusammen im Ofen ca. 10 Minuten knusprig backen. Von den Blechen ziehen und mit den restlichen Pizzen genauso verfahren. Zum Servieren den Parmaschinken auf den Pizzen verteilen. Peperoniringe und Oliven darüberstreuen und mit Basilikum garnieren.

Pizza mit Zucchini und Pesto

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für den Teig:

15 g Germ,

400 g Pizzamehl plus zum Arbeiten,

1 TL Salz,

1 Prise Zucker,

2 EL Olivenöl

Für den Belag:

2 Handvoll Basilikum,

1 Handvoll Petersilie,

6 EL geröstete Kerne,

4 EL geriebener Parmesan,

40 ml Olivenöl,

Zitronensaft,

Salz,

Pfeffer,

150 g Frischkäse,

250 g Süßkartoffel,

2 kleine Zucchini,

4 EL eingelegte Kapern

ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H

1. Den Germ in ca. 250 ml lauwarmem Wasser auflösen. Das Mehl in einer Rührschüssel mit Salz und Zucker mischen, in der Mitte eine Mulde eindrücken und das Germwasser sowie das Öl eingießen.

2. Alles mit den Knethaken des Handrührgeräts zu einem glatten Teig verarbeiten, anschließend auf einer bemehlten Arbeitsfläche noch ca. 10 Minuten von Hand kräftig durchkneten. Den Teig in eine bemehlte Schüssel geben und abgedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen.

3. Inzwischen für den Belag die Kräuter abbrausen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Einige Blätter zum Garnieren beiseitelegen. Den Rest mit 4 EL der Kernmischung, dem Parmesan und Olivenöl für das Pesto pürieren. Das Kräuterpesto mit etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen und abschmecken. Frischkäse mit 2 EL Pesto verrühren.

4. Süßkartoffel in feine Scheiben schneiden oder mit einem Hobel in dünne Scheiben hobeln. Den Backofen auf 240 °C Heißluft vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.

5. Den Teig vierteln und jeweils zu einer ovalen Pizza ausrollen. Je 2 Fladen auf die Bleche legen, mit der Kräutercreme bestreichen, mit dem Kürbis belegen und im Ofen in 15–20 Minuten goldbraun backen.

6. Zucchini waschen, putzen und längs in dünne Scheiben hobeln. Die fertigen Pizzen kurz abkühlen lassen, dann mit den Zucchinischeiben belegen und mit den übrigen Kernen und Kapern bestreuen. Jeweils einige TL Pesto darauf verteilen und alles mit den restlichen Kräuterblättern garnieren.

Artischocken-Pizza

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Für den Teig:

500 g Pizzamehl plus zum Arbeiten

20 g Germ

1 EL Olivenöl

1 TL Salz

Für den Belag:

8 Artischockenherzen

1 Handvoll Basilikum

1/2 Handvoll roter Basilikum

1/2 Handvoll Oregano

200 g Crème fraîche

1 Ei

120 g geriebener Parmesan

Salz

Pfeffer

4 EL Olivenöl

250 g Burrata

ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 15 MIN

1. Für den Teig das Mehl mit Germ, Salz, Öl und ca. 300 ml lauwarmem Wasser zu einem glatten Teig verkneten. Abgedeckt etwa 1 Stunde gehen lassen.

2. Für den Belag die Artischocken, Basilikum und Oregano abbrausen. Artischockenherzen längs vierteln. In Salzwasser 2–3 Minuten blanchieren und gut abtropfen lassen.

3. Kräuterblätter abzupfen, ein wenig Oregano und rotes Basilikum zum Garnieren abnehmen, den Rest hacken. Mit der Crème fraîche, Ei und 40 g Parmesan verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche vierteln, rund wirken und abgedeckt weitere ca. 20 Minuten gehen lassen. Den Ofen auf 220 °C Heißluft mit 2 Backblechen vorheizen.

5. Jedes Teigstück zu einer runden Pizza formen und je 2 Stück auf einen Bogen Backpapier legen. Jeweils mit der Creme bestreichen und dabei rundherum einen schmalen Rand freilassen.

6.Mit Artischocken belegen und mit dem übrigen Parmesan bestreuen. Mit Öl beträufeln und samt Papier vorsichtig auf die heißen Bleche ziehen. Etwa 15 Minuten goldbraun backen.

7. Zum Servieren mit der zerpflückten Burrata belegen, mit Pfeffer über-mahlen und mit den frischen Kräutern garnieren.



Guten Appetit!