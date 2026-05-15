Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Gourmet-News
Die besten Eissorten der Welt: Zwei kommen aus Wien
© Getty Images

Top-100-Ranking

Die besten Eissorten der Welt: Zwei kommen aus Wien

15.05.26, 10:24
Teilen

Weltweit gibt es unzählige Eissorten – doch wenn es nach der Food-Plattform TasteAtlas geht, spielen zwei Wiener Eissalons heuer ganz vorne mit. Im Ranking der 100 ikonischsten Eissorten der Welt schaffen es gleich zwei österreichische Vertreter auf die Liste. Beide überzeugen mit derselben Sorte.

Wien kann nicht nur Kaffeehauskultur, Schnitzel und Sachertorte – auch beim Eis spielt die Hauptstadt international ganz vorne mit. Die Gourmet-Plattform „TasteAtlas“ hat erneut ihr Ranking der 100 ikonischsten Eissorten der Welt veröffentlicht. Unter den ausgezeichneten Adressen befinden sich auch zwei bekannte Wiener Eissalons.

Besonders spannend: Beide österreichischen Vertreter wurden für dieselbe Sorte ausgezeichnet. Sowohl beim Eissalon Tichy als auch bei Zanoni & Zanoni überzeugte das Haselnusseis die internationalen Food-Experten.

Italien dominiert das Eis-Ranking

Die Liste zeigt einmal mehr, wie stark Italien die internationale Eiskultur prägt. Gleich 28 der Top-100-Platzierungen gehen an italienische Gelaterias. Kein Wunder: Klassiker wie Pistazie, Fior di Latte oder Stracciatella gehören längst zu den beliebtesten Eissorten weltweit.

Lesen Sie auch

Doch auch abseits Italiens finden sich im Ranking renommierte Eisdielen aus aller Welt – darunter Adressen aus Brasilien, Griechenland, Australien oder den USA. Bewertet werden jene Eissalons und Gelaterias, die mit Tradition, Qualität und besonderen Sorten die globale Eisszene prägen. Das aktuelle TasteAtlas-Ranking wurde kürzlich erneut auf der Plattform präsentiert.

Tichy und Zanoni & Zanoni unter den Top 100

Auch Österreich ist im Ranking vertreten – und zwar mit zwei Wiener Institutionen. Der Eissalon Tichy am Reumannplatz und Zanoni & Zanoni in der Wiener Innenstadt schaffen es unter die 100 ikonischsten Eissorten der Welt.

Die besten Eissorten der Welt: Zwei kommen aus Wien
© Getty Images

Beide Eissalons sind keine Unbekannten in der Wiener Eislandschaft. Schon vor zwei Jahren tauchten sie im TasteAtlas-Ranking auf, nun dürfen sie sich erneut über internationale Anerkennung freuen. Ausgezeichnet wurde jeweils die Sorte Haselnuss.

Die besten Eissorten der Welt: Zwei kommen aus Wien
© Getty Images

Haselnuss ist der Wiener Gewinner

Dass ausgerechnet Haselnuss gleich zweimal punktet, passt gut zum österreichischen Eisgeschmack. Die Sorte zählt seit Jahren zu den Klassikern in heimischen Eissalons. Wenn sie gut gemacht ist, überzeugt sie mit intensiver Nussnote, feiner Süße und besonders cremiger Konsistenz.

Beim Eissalon Tichy gehört Haselnuss neben den legendären Eismarillenknödeln zu den beliebtesten Klassikern. Der Traditionsbetrieb am Reumannplatz ist längst mehr als nur ein Eissalon – er ist für viele Wiener:innen ein Stück Stadtgeschichte.

Auch Zanoni & Zanoni zählt zu den bekanntesten Gelaterias der Hauptstadt. Die Standorte im ersten Bezirk ziehen sowohl Tourist:innen als auch Stammgäste an. Besonders beliebt ist das große Sortiment, das von klassischen Sorten bis zu fruchtigen und cremigen Spezialitäten reicht.

Für alle Haselnuss-Fans gibt es damit einen weiteren Grund, beim nächsten Stadtbummel einen Stopp beim Lieblingseissalon einzulegen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen