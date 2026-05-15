Die besten Eissorten der Welt: Zwei kommen aus Wien

Weltweit gibt es unzählige Eissorten – doch wenn es nach der Food-Plattform TasteAtlas geht, spielen zwei Wiener Eissalons heuer ganz vorne mit. Im Ranking der 100 ikonischsten Eissorten der Welt schaffen es gleich zwei österreichische Vertreter auf die Liste. Beide überzeugen mit derselben Sorte.

Wien kann nicht nur Kaffeehauskultur, Schnitzel und Sachertorte – auch beim Eis spielt die Hauptstadt international ganz vorne mit. Die Gourmet-Plattform „TasteAtlas“ hat erneut ihr Ranking der 100 ikonischsten Eissorten der Welt veröffentlicht. Unter den ausgezeichneten Adressen befinden sich auch zwei bekannte Wiener Eissalons.

Besonders spannend: Beide österreichischen Vertreter wurden für dieselbe Sorte ausgezeichnet. Sowohl beim Eissalon Tichy als auch bei Zanoni & Zanoni überzeugte das Haselnusseis die internationalen Food-Experten.

Italien dominiert das Eis-Ranking

Die Liste zeigt einmal mehr, wie stark Italien die internationale Eiskultur prägt. Gleich 28 der Top-100-Platzierungen gehen an italienische Gelaterias. Kein Wunder: Klassiker wie Pistazie, Fior di Latte oder Stracciatella gehören längst zu den beliebtesten Eissorten weltweit.

Doch auch abseits Italiens finden sich im Ranking renommierte Eisdielen aus aller Welt – darunter Adressen aus Brasilien, Griechenland, Australien oder den USA. Bewertet werden jene Eissalons und Gelaterias, die mit Tradition, Qualität und besonderen Sorten die globale Eisszene prägen. Das aktuelle TasteAtlas-Ranking wurde kürzlich erneut auf der Plattform präsentiert.

Tichy und Zanoni & Zanoni unter den Top 100

Auch Österreich ist im Ranking vertreten – und zwar mit zwei Wiener Institutionen. Der Eissalon Tichy am Reumannplatz und Zanoni & Zanoni in der Wiener Innenstadt schaffen es unter die 100 ikonischsten Eissorten der Welt.

© Getty Images

Beide Eissalons sind keine Unbekannten in der Wiener Eislandschaft. Schon vor zwei Jahren tauchten sie im TasteAtlas-Ranking auf, nun dürfen sie sich erneut über internationale Anerkennung freuen. Ausgezeichnet wurde jeweils die Sorte Haselnuss.

© Getty Images

Haselnuss ist der Wiener Gewinner

Dass ausgerechnet Haselnuss gleich zweimal punktet, passt gut zum österreichischen Eisgeschmack. Die Sorte zählt seit Jahren zu den Klassikern in heimischen Eissalons. Wenn sie gut gemacht ist, überzeugt sie mit intensiver Nussnote, feiner Süße und besonders cremiger Konsistenz.

Beim Eissalon Tichy gehört Haselnuss neben den legendären Eismarillenknödeln zu den beliebtesten Klassikern. Der Traditionsbetrieb am Reumannplatz ist längst mehr als nur ein Eissalon – er ist für viele Wiener:innen ein Stück Stadtgeschichte.

Auch Zanoni & Zanoni zählt zu den bekanntesten Gelaterias der Hauptstadt. Die Standorte im ersten Bezirk ziehen sowohl Tourist:innen als auch Stammgäste an. Besonders beliebt ist das große Sortiment, das von klassischen Sorten bis zu fruchtigen und cremigen Spezialitäten reicht.

Für alle Haselnuss-Fans gibt es damit einen weiteren Grund, beim nächsten Stadtbummel einen Stopp beim Lieblingseissalon einzulegen.